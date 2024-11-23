台旅會積極招攬陸客 台灣小吃搬到中國廣東吸客

雖然目前中國並未開放陸客來台，不過台旅會仍積極宣傳台灣旅遊觀光。台旅會日前在廣東活動就把寧夏夜市小吃搬到現場，要向旅客介紹台灣觀光魅力。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會發布新聞稿表示，北京辦事處於11月中、下旬分別參加雲南昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東深圳「2024深圳創藝生活節」活動，透過現場文創市集展攤及表演互動演出，吸引了大量遊客和市民前來參觀並諮詢台灣旅遊資訊。

台旅會北京辦事處主任李嘉斌指出，21日在廣東登場的「2024深圳創藝生活節」活動，共有來自台灣100多家展攤參與，包括原汁原味的台北寧夏夜市小吃及千歲宴，台旅會北京辦事處也精心搭設台灣旅遊主題展台，向華南民眾介紹台灣豐富多元的觀光旅遊資源。

台灣旅遊主題展台以台灣觀光品牌3.0設計，現場透過新品牌影片及結合波浪曲線意象展示版面，展現「台灣魅力‧驚喜無限」的宣傳主題，更希望深圳民眾藉由參觀台灣展台及市集探索台灣觀光新魅力。

除此之外，台旅會說，展區也展出台灣冬季溫泉、美食、跨年活動以及被稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼」的台灣燈會訊息，並介紹「2025台灣燈會在桃園」活動及歷年燈會主燈精彩照片，吸引不少遊客駐足。

台旅會說，廣東省是赴台旅遊的重要客源地，除了沿海經濟優勢外，大陸近年更積極推進建設粵港澳大灣區，目前11座城市常住人口已達8600多萬人，得天獨厚的經濟、地理與交通優勢，勢必是未來赴台旅遊的重要區域。