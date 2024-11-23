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全球赴美留學生總數創歷史新高 陸生連四年下降

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2016年5月，幾名大陸留學生在美國紐約參加哥倫比亞大學畢業典禮。（圖／取自新華社）
2016年5月，幾名大陸留學生在美國紐約參加哥倫比亞大學畢業典禮。（圖／取自新華社）

大陸赴美留學人數繼續下降，數據顯示，2023-2024學年，大陸留美學生數量年減4.2%，大學生下降12.8%，研究生下降2.6%。陸媒指出，留學生數量變化與美國對陸政策轉變密切相關。

財新報導，美國國務院教育文化局（ECA）與國際教育研究所（IIE）日前聯合發布《2024年美國國際教育門戶開放報告》，2023-2024學年，全球赴美留學生總數年增6.6%，達1,126,690人，創歷史新高。

不過從2020-2021學年以來，大陸在美留學生人數已連續四年下降，2023-2024學年下降4.2%至27.7萬，回落至10年前水平。

自2009年以來，大陸一直是美國最大的國際學生來源國，近年來大學生卻呈現持續下降趨勢，而研究生數量整體呈上升趨勢。自2021-2022學年起，研究生人數已連續三年超過大學生。而2023-2024學年，大陸留美碩士生數量回落，減少2.6%，大學生則大幅下降12.8%。

財新指出，大陸留學生數量變化與美國對陸政策轉變密切相關。2020年時任美國總統川普簽署禁令，阻止部分大陸大學的理工科專業研究生拿到美國簽證。此後，不少赴美留學生因簽證問題影響學業或來往自由。

川普近期再次當選美國總統，並任命前任白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）為負責政策事務的白宮副幕僚長。有消息認為，長期主張限縮移民的米勒，在川普第二任政府將扮演比過去更有影響力的角色。這些變化或為大陸學生赴美留學之路增加更多不確定性。

儘管大陸赴美留學的人數減少，但每個學生的平均消費卻有所增加。美國商務部數據顯示，2023年國際學生為美國經濟貢獻超過500億美元，其中，大陸留學生的直接經濟貢獻超過142億美元，增長超過20億美元。據此估算，每位大陸留學生的平均花費為5.15萬美元，比前一年增加近1萬美元。

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