陸恢復日本免簽待遇一宣布 春秋旅遊日本站電話打爆

澎湃新聞報導，大陸旅遊網站攜程數據顯示，昨大陸外交部擴大日本、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞等9國可免簽入境，消息公佈半小時後，攜程海外平台歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜尋熱度較上季分別成長65%、112%。尤其從日本多地直飛國內目的地的航班熱度大漲。免簽訊息出來後，春秋旅遊方面表示，諮詢的客人電話都打爆了。

報導稱，根據春秋旅遊方面表示，日本春秋於今年11月8日發布了12月來中國的產品「王者天下」（寧波+西安），因為季節原因，截至11月21日還有2個餘位。今天免簽訊息出來後，諮詢的客人電話都打爆了，不僅立即售完這兩個餘位，同時還有很多人要繼續報名。目前日本春秋在協調春秋航空的機位，也已經在原先的費用減少了4000日幣（約200元人民幣）的簽證費用。

春秋旅遊副總經理周衛紅表示，上海文旅資源對於日本等國遊客的吸引力，是多層次的、與時俱進的。無論是長者，或是年輕人，都可以在上海找到各自喜歡上海的理由。春秋也將繼續用足春秋總部在上海的優勢，同時將進一步協調春秋航空、日本春秋航空、日本春秋旅行社以及上海都市觀光巴士等資源優勢，針對不同年齡層的遊客，推出更多不同系列的主題產品。同時，也將接待旅居日本的華人，來上海探親、訪友。

「去哪兒研究院」研究員肖鵬表示，此政策讓外國遊客更方便來華經商、旅遊觀光、探親訪友，進而促進國內旅遊消費，帶動城市經濟發展。更多的人員往來也有利於促進民航恢復，讓航司有信心增開或加密航線。免簽範圍進一步擴大，也促進國內旅遊產業服務改善，包括境外人員住宿、訂票、支付等。以上海為例，舒適型（三星）以上的飯店中，97%可以接待外國旅客。

攜程的數據顯示，進入11月以來，日本飛往中國的航班架次年比去年已成長超70%，單程含稅均價也下降了約15%。目前來看，11月30日，從日本飛往國內瀋陽、青島、南京、成都、桂林等地的航班，還有不到千元的機票。

攜程數據顯示，截至目前，中日國際航班恢復率約為2019年同期的75%，儘管未完全恢復，但今年以來，日本已在中國遊客出境遊熱門目的地中排名第一，同時，日本在中國入境遊客源國中排名前三。今年以來，中國遊客出境日本訂單年增超160%，東京、大阪、名古屋、福岡是中國遊客熱衷的目的地。而日本遊客入境中國旅遊訂單也較去年同期成長140%，北京廣深等一線城市除外，大連、杭州、成都、青島也是日本遊客熱衷的國內目的地。

攜程方面指出，單方面免簽政策的出台，有助於便利日華人回國探親、旅遊，同時進一步促進中日旅遊交流，促進國內針對日本遊客的旅遊產品開發。

攜程集團副總裁秦靜表示，今年1-10月份，攜程平台上，入境遊訂單年增約2倍。 144小時過境免簽、單方面免簽政策等是推動中國入境遊成長的重要動力。加上此次新增的9個國家，中國實施單方面免簽政策的國家已將近40個，截至目前，這些國家的遊客訂單已佔中國入境遊整體訂單超3成，隨著免簽效應的釋放，中國入境遊將迎來進一步成長。