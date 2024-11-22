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為爭取美國和外國人支持 黎智英曾建議開設蘋果日報英文版

中央社／ 香港22日電
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

據港媒報導，香港壹傳媒創辦人黎智英今天在法庭上表示，2020年他曾建議經營蘋果日報英譯電子版新聞，目的之一是「爭取美國和外國人支持」，因為當時香港正面對國安法實施的「危機」。

根據明報發自法庭的消息，在今天的審訊中，黎智英在庭上閱讀了多篇他過去自己撰寫的文章，之後被問到計畫經營電子版英文新聞的情況。

據報導，庭上透露，2020年4月，黎智英曾與時任美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）電郵通訊，當時惠頓建議黎智英開設英文版實體報章，但黎智英認為這是「瘋狂」的想法，因為成本高昂。

到了5月，黎智英向時任社長張劍虹發送訊息，表示蘋果日報的馮睎乾提議發行英譯新聞電子版，他覺得可以考慮。同月，黎智英開設通訊群組「EnglishNews」，並加入公司其他高層。

與此同時，黎智英向助手賽門（Mark Simon）發送訊息，表示現在英文翻譯成本較低且速度快，加上COVID-19疫情帶來「反中」情緒，認為「是很好的機會爭取美國和外國人的支持」。

根據報導，黎智英在庭上就此解釋，因為英文版新聞會有外國讀者，「而他們自然會為香港發聲」，推動外國政要關注香港情況，並可同時帶來訂閱收入和爭取外國保護；而當時香港面對國安法實施的「危機」，傳媒都有報導。

當被辯方大律師詢問這是否要求外國介入香港事務，黎智英說，「如果你這樣想，可能是，但我自己不認為是」。

黎智英被控兩項國安法的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後展開，今天步入第95天審訊。

國安法 壹傳媒 美國 香港 黎智英

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