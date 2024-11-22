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風向又變了？大陸考研報名人數驟降50萬 跌破400萬大關

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國大陸今年388萬人報名2025年碩士研究生，2024年人數驟降50萬。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）
中國大陸今年388萬人報名2025年碩士研究生，2024年人數驟降50萬。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）

11月21日，大陸教育部公布2025年全大陸碩士研究生報名人數，統計顯示，2025年全大陸碩士研究生報名人數為388萬，較2024年（438萬）減少50萬，也是2023年以來連續兩年下降，跌破了400萬大關。

據大陸教育部官方微信21日消息，近日該部會同大陸國家教育統一考試工作部際聯席會議有關成員單位，召開2025年碩士研究生招生考試安全工作視訊會議，全面動員和部署做好考試安全工作。官方公佈統計指，2025年全大陸碩士研究生報名人數為388萬。2025年碩士研究生招生考試初試將於2024年12月21日至22日舉行。

388萬人的報名數據，較今年人數（438萬）減少了足足有50萬人，受到大陸教育界高度關注。據公開資料，2015年以來大陸考研人數每年都呈現增長，從2015年的165萬人上升到2023年的474萬人高點，去年下降到438萬人，今年則是跌破400萬人。

大陸知名教育媒體「軟科」指出，研究生招生數的確在逐年增加，但一些院校、專業給到統考的招生名額卻不增反降。問題關鍵在於，由於研究生招生包含「推免」和「統考」招生兩個管道，縮招並不一定是總體招生名額減少，而有可能是隨著保研比例上升，統考名額被擠壓而導致縮招。「天平兩端，一邊升，另一邊就得降」。

文章還援引一直關注高校畢業生的就業問題的大陸全國政協委員熊水龍分析表示，現在有的高校學生開始「卷」學歷，但是一些碩士、甚至博士後仍找不到滿意的工作。「有些是結構性就業難，有些是所屬行業的發展趨冷，社會上不需要這麼多高層次人才，因此需要高校和社會建立更多的溝通機制，培養社會真正需要的人才。此外，一些畢業生也需要摒除『高學歷意味著高工資』的觀念」。

陸媒時代周報則指出，考研人數在減少，畢業生人數卻增加。2025屆高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。值得注意的是，今年考公人數也創下新高。2025年大陸國考報名總人數已達到325萬8,274人，比去年同期增長22萬餘人。競爭比也由去年的76.51：1上升至82.07：1，「競爭壓力進一步升高」。

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