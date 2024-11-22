奶奶用農藥為2孫女洗頭 輕信「敵敵畏」除蝨偏方中毒送醫
為了除虱，廣西桂林一名奶奶竟輕信偏方，用未稀釋的農藥「敵敵畏」為兩名孫女洗頭髮，導致她們出現不適症狀更輕度中毒。
綜合陸媒報導，近日，桂林一位父親帶著兩名頭髮濕漉漉的女兒緊急到醫院求診，並稱「中午嫲嫲給兩個孩子洗頭髮，現在孩子的頭劇痛。」
醫生詢問下才赫然得知，嫲嫲使用的「洗髮精」竟是未經稀釋的敵敵畏。原來，最近兩名女童頭發生了虱、奇癢無比。
而擔心藥效不佳，奶奶還用毛巾孫女們的頭髮包裹，沒過幾分鐘後，她們開始渾身難受。
於是，醫生即時用大量清水清洗女童們的頭部，抽血化驗顯示輕度中毒。經過及時搶救，女童們目前已轉危為安。
網友熱議：
「什麼年代了，還會長這個？」
「我記得是把頭髮剃掉重新長就行吧。」
「小時候我媽就這樣做的，幸虧她謹慎配的濃度不高。」
「世人都知道敵敵畏是毒藥。哪有拿毒藥給孩子用的。你就是給她剪光頭我也不覺得奇怪。」
「小時候我媽也是聽一個剪頭大爺的說，往我頭上噴全無敵（殺蚊子的），噴完後套個塑膠袋悶著，幸好我沒啥反應。」
公開資料顯示，敵敵畏（ DDVP ）是一種有機化合物，屬於有機磷殺蟲劑，毒性較大。有機磷中毒非常兇險，一般在30分鐘左右就會造成中樞神經損害，導致昏迷甚至死亡。
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文章授權轉載自《香港01》
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