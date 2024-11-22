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中國公安部長：深入展開冬季行動 嚴防極端案件

中央社／ 北京22日電
大陸公安部部長王小洪。（央視網）
大陸公安部部長王小洪。（央視網）

中國無差別傷人事件頻傳，中國國務委員兼公安部部長王小洪21日表示，全國公安機關要深入展開「冬季行動」，統籌推進落實「打防管控建」各項措施，堅決確保今年冬季至明年春季社會安全穩定，並嚴防發生「極端案件」。

新華社報導，王小洪21日在出席全國公安機關視訊會議時，作上述表示。

根據報導，王小洪說，全國公安機關要深入貫徹落實中共總書記習近平指示精神和中共中央決策部署，「樹牢風險意識，強化底線思維，主動擔當、主動作為、主動協同」，突出「矛盾糾紛排查化解」和「安全生產隱患排查整治」兩方面重點，充分發揮「專業+機制+大數據」新型警務運行模式作用。

王小洪接著宣布，全國公安機關將深入展開「冬季行動」，統籌推進落實「打防管控建」（打擊、預防、管理、控制、建設）各項措施，堅決確保今年冬季至明年春季社會安全穩定，更好地「守護人民幸福和安寧」。

他又要求，公安機關要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，加強部門聯動，全面排查、實質化解各類矛盾糾紛，並「嚴密重點部位防控、強化社會面巡控」，嚴防發生「極端案件」。

王小洪說，公安機關要全力推動安全生產和防災減災救災等各項部署落實。縱深推進嚴打暴恐活動專項行動，依法嚴厲打擊嚴重暴力、電詐網賭、侵害婦女兒童權益等突出違法犯罪，推進掃黑除惡常態化，深化治安亂象整治，全力保障人民群眾生命財產安全。

他提到，公安機關要聚焦群眾、企業關切，研究推出更多便民利企措施，全力服務「高質量發展」。

「冬季行動」是中國警方每年針對歲末年初展開的例行性治安嚴查及打擊犯罪措施，往年多在12月下半月或1月初登場。相較之下，今年展開「冬季行動」的時間似有提早。

中共 公安

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