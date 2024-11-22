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辭籃協主席後 姚明：加強體育交流符合中美共同利益

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
11月21日，大陸前NBA球星姚明(右)參加在北京舉行的「中美民眾對話」系列活動對談。中新社
11月21日，大陸前NBA球星姚明(右)參加在北京舉行的「中美民眾對話」系列活動對談。中新社

大陸前NBA球星姚明上月底請辭中國籃協主席後，於21日在北京出席一場「中美民眾對話」系列活動，表示加強體育人文交流符合中美雙方的共同利益，舉籃球、排球、網球和電競等為例，認為人與人之間會因此而拉近距離，兩國應創造更多的運動合作機會。

據中新社，清華大學戰略與安全研究中心及美中關係全國委員會在北京共同舉辦「中美民眾對話」系列活動，姚明以姚基金創辦人、中華全國青年聯合會副主席身分出席。

在參與對談時，姚明回憶1994年第一次在電視上觀看美國職籃（NBA）比賽時，感受到的文化衝擊，表示雖籃球運動風靡全球，各地規則沒有太大差異，「但在技術規則之外，同一項運動可以有不同的文化和風格。」

姚明接著說，中美運動的良性競爭是運動精神的體現，他舉自己與美國籃球明星歐尼爾為例，表示很多人認識自己，就是因為與歐尼爾之間的競爭。

此外，姚明也認為，運動為增進中美人文交流打開了一扇門。「中美關係和鄰里關係相似，需要相互表示友好、在符合雙方共同利益的領域加強合作。」

姚明2011年從球場退役後，於2017年當選為中國籃協主席，七年期間女籃表現亮眼，但男籃成績並不理想，接連缺席了2020年東京奧運和2024年巴黎奧運。

在上月底傳出姚明請辭中國籃協主席的訊息後，央視新聞報導，10月31日，第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會在北京舉行會議，審議通過姚明辭去中國籃協主席職務的申請，選舉郭振明為新一任主席。姚明當時坦言，擔任籃協主席的經歷很寶貴，有不少收穫，「遺憾的則是國家隊的成績和表現沒有達到預期」。

東京奧運 運動

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