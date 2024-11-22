大學生活春宮！情侶露天激戰「多次換動作」 樓梯成打卡熱點
大學校園竟出現「18禁」不雅場面？中國大陸網路瘋傳1段「大學生活春宮」影片，指甘肅省蘭州交通大學有1對大學生情侶在校園樓梯上激烈親熱，更愈做愈大膽，女生更張開腿，男生在其下體位置作出不雅動作。2人身處相對隱蔽位置便以為沒人看到，但其實過程已被遠處教室的學生目擊及拍下影片。
影片引來網友熱議，有人批評2人行為離譜、有傷風化，直斥「毀三觀」，但事後相關樓梯竟變成「打卡」熱點，不少學生前赴「朝聖」拍照，更有人把樓梯取名為「情人坡」。
大學生情侶露天樓梯親熱
這段「大學生活春宮」影片近日於大陸網路瘋傳，據指事發地點是甘肅省蘭州交通大學。影片長約1分半鐘，見到當時為白天，現場是通往大樓的露天樓梯角落，有1對大學生男女激吻親熱，其間多次轉換位置，而且動作愈來愈大膽，女生張開雙腿，男生更其下體位置做出不雅動作。
疑以為有人走近 男女整理衣服
影片尾段見到男生突然像受到驚嚇般急速站起探頭望向樓梯下方，似乎擔心有人走近，2人隨即稍稍整理衣服。
雖然2人身處相對隱蔽位置，整段影片也不見有其他人經過，但並非沒人看見，反而是2人的親熱過程已被遠處教室的學生目擊，更有人拍下影片，其後上傳到網上而迅速惹來轟動瘋傳。
事發樓梯成「打卡」熱點
網友看過影片後都震驚嘩然，批評2人行為有傷風化，「光天化日做這種事」、「那是露天的公眾地方，難道沒想過會被人看到嗎？」。不過，「活春宮」現場的樓梯竟變成「打卡」熱點，大批學生前赴「朝聖」拍照，更有人把樓梯取名為「情人坡」，十分諷刺。
延伸閱讀：
醫院活春宮！美艷看護病房激戰癱瘓男 護士巡房撞破 後續竟這樣
地鐵活春宮影片瘋傳！內地情侶車廂摸下體 1動作更離譜震驚網民
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言