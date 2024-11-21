移交763人 陸稱緬北規模化電詐園區全部剷除　

大陸官方21日表示，打擊緬北電詐取得重大突破。據央視新聞，近日大陸公安部與緬甸執法部門合作，首次在在緬甸當陽地區逮捕1079名實施跨國電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，其中，中國籍犯罪嫌疑人763名，已透過雲南臨滄永和口岸移交中方，還稱自一系列打擊行動以來，鄰近大陸邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被剷除。

據央視新聞，去年，大陸公共安全部部署進行打擊緬北涉我電信網路詐欺犯罪專案工作以來，中緬雙方透過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.3萬餘名中籍涉詐犯罪嫌疑人。

報導稱，在強力打擊震懾下，涉詐人員不斷向緬甸萬海、當陽、妙瓦底等縱深地區轉移，繼續招募、誘騙境內人員非法出境參與電詐犯罪，並衍生出非法拘禁、故意傷害甚至綁架殺人等嚴重暴力犯罪活動，嚴重危害中國大陸公民的生命財產安全。

在此之下，大陸官媒報導指，大陸公安部部署雲南公安機關持續加強警務執法合作，聯合緬甸相關地方執法部門進行打擊行動，於11月17日在緬甸當陽地區抓獲中籍涉詐犯罪嫌疑人763名，包括網路在逃人員69名，繳獲電腦、手機、詐騙話術腳本等大量犯案工具。

報導稱，11月19日，相關犯罪嫌疑人及涉案物品已透過雲南臨滄永和口岸移交中方。

報導指，臨近大陸邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被剷除。對於未來的工作，大陸公安部相關負責人稱，將繼續維持嚴打高壓，特別是對緬甸萬海、當陽、妙瓦底等詐騙窩點聚集區，將進一步加大警務執法合作力度，堅決剷除涉我（指中國大陸）電信網路詐騙犯罪「毒瘤」。