中國稱緬北規模化詐騙園區全剷除 詐騙犯轉進山區
中國官媒央視報導，緬甸近日再移送763名中國籍電信網路詐騙嫌犯到中國。去年以來，兩國合作累計抓獲5.3萬餘名中籍涉詐嫌犯，「臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被鏟除」。
央視新聞今天報導，中緬的警務執法合作，17日首次在緬甸當陽地區抓獲1079名實施跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名，19日已被移交給中方。
報導說，去年中國公安部部署展開打擊緬北涉中電信網路詐騙犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區全部被鏟除。
據報導，這些涉詐人員不斷向緬甸萬海、當陽、苗瓦迪等縱深地區轉移，繼續招募、誘騙中國境內人員非法出境參與電詐犯罪，並衍生出非法拘禁、故意傷害甚至綁架殺人等嚴重暴力犯罪活動，嚴重危害中國人的生命財產安全。
公安部有關負責人表示，公安機關將對緬甸萬海、當陽、苗瓦迪等詐騙窩點聚集區，進一步加大警務執法合作力度，堅決鏟除涉中電信網路詐騙犯罪「毒瘤」。
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