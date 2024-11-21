嚴重暴力犯罪頻傳 陸最高檢：從重從嚴從快懲治

大陸近期發生多起重大傷人事件，大陸全國檢察機關刑事檢察工作會議20日在福建福州召開，會議提出，要全面履行刑事檢察職能，依法嚴厲打擊危害國家安全、危害社會秩序等方面犯罪，維護國家長治久安。大陸最高檢要求，要依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪。

大陸最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇在會議上表示，要充分發揮職能作用，依法懲治和預防犯罪，為推進中國式現代化提供有力法治保障。要全面貫徹總體國家安全觀，把維護國家政治安全擺在更加突出的位置，依法嚴厲打擊危害國家安全犯罪，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

根據新華社報導，20日在福州舉行的全國檢察機關刑事檢察工作會議上，大陸最高檢指出，要健全掃黑除惡常態化機制，打早打小、露頭就打；要推動網路綜合治理，依法懲治電信網絡詐騙、網絡謠言、網絡賭博和網絡暴力等。對於拐賣婦女兒童、養老詐騙、醫保詐騙、侵犯公民個人資訊等也要突出整治。

大陸最高檢提出，要依法從嚴懲治侵權假冒、危害稅收徵管等經濟犯罪，持續做實對各類經營主體一視同仁對待、依法平等保護，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。關於知識產權綜合司法保護和打擊洗錢、財務造假、非法集資、操縱市場等金融犯罪，最高檢也作出相應部署。

在依法懲治腐敗犯罪方面，要推進執紀執法和刑事司法銜接，健全監檢互相配合、互相制約機制，完善職務犯罪大要案辦理工作機制，積極參與重點領域腐敗問題治理。堅持受賄行賄一起查，加大行賄犯罪懲治力度。配合健全追逃防逃追贓機制，依法積極適用違法所得沒收程序和缺席審判程序。

對於未成年人權益保護和犯罪防治，大陸最高檢提出要堅持「零容忍」，依法嚴厲打擊侵害未成年人犯罪，同時也要高度重視未成年人犯罪的預防和治理，加強對涉罪未成年人的依法懲治，協同健全罪錯未成年人分級干預矯治機制。對低齡未成年人嚴重暴力犯罪，符合法定條件的，也要依法核准追訴。