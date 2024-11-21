跨境貨車欲走私過千斤活龍蝦到深圳 文錦渡海關車廂深處檢獲
近日，文錦渡海關檢獲一宗活龍蝦走私案，涉案龍蝦合共665公斤。
據「海關發佈」消息，文錦渡海關關員在對一輛入境大陸的貨車開展機檢查驗時，發現機檢圖像異常，所以開展人工查驗。
經驗，在該車車廂深處的35個泡沫箱中，發現藏有未向海關申報的活龍蝦，合共665千克。目前，案件已移交海關緝私部門處理。
大陸海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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