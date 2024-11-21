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多家BMW前經銷商突關門 福建消委會提醒消費者警惕

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近日福州中寶、福建星德寶等多家BMW的4S店突然關門，導致眾多車主面臨下訂後無車可提、汽車配件無法取回，以及售後服務無法進行等困境。（圖／取自第一財經）
近日福州中寶、福建星德寶等多家BMW的4S店突然關門，導致眾多車主面臨下訂後無車可提、汽車配件無法取回，以及售後服務無法進行等困境。（圖／取自第一財經）

近日福州中寶、福建星德寶等多家BMW的4S店突然關門，福建省消委會官微發文21日表示，關注到相關事件，針對此事，福建省消委會發布消費提醒：警惕「4S店」突然閉店下的消費風險。提出涉事4S店及汽車供應商應承擔主體責任、建議監管部門加強監管，消費者依法理性維權。並表示將持續關注此事的進展，呼籲各方共同努力協商解決。

事件起源於BMW集團今年9月發布一份與其大陸代理商G.A.集團解約的聲明。BMW集團方面表示，G.A.集團因經營不善導致資金鍊斷裂，無法贖回合格證給客戶，以及對於BMW集團及其關聯公司的付款逾期等原因，經BMW集團管理層審議，BMW決定解除與G.A.集團的《經銷商協議》，這一決定於9月20日生效。

從最一開始G.A集團旗下BMW全球首家5S店北京星德寶突然宣布停業，導致上百位車主被拖欠訂金、權益，後來陸續發生旗下BMW的4S店倒閉風波，9家4S店都面臨資金鍊斷裂的問題，拖欠員工工資2到3個月，延遲新車交付。一般員工、業務、經理和總經理都已離職，累計虧損超過人民幣800萬元。

福建省消委會稱，福建省消委會近日關注到福州中寶、福建星德寶等多家寶馬4S店突然關門，人去樓空，導致眾多車主面臨下訂後無車可提、汽車配件無法取回，以及售後服務無法進行等困境，引發廣泛社會關注和車主們強烈不滿。涉事4S店及汽車供應商應承擔主體責任。

福建省消委會表示，根據相關規定，家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，供應商、承擔「三包」責任的經銷商應當保證為消費者繼續提供相應的售後服務。強烈要求涉事企業應切實承擔起第一主體責任，盡快採取措施，與消費者聯繫，明確解決方案和時間表，妥善解決車主們面臨的問題，包括但不限於退還寄存配件、恢復售後服務等，確保消費者的合法權益得到妥善解決。

福建省消委會也建議消費者依法理性維權，應保持冷靜理性，積極採取措施維護自己的合法權益。建議消費者收集所有與4S店簽訂的合約、購買憑證、付款記錄等，以便在後續的維權過程中使用。並嘗試聯繫4S店的負責人或客服，要求解決問題。如果無法聯繫到4S店，可以向供應商或相關監管部門反映情況，提供相關證據。

福建省消委會最後建議監管部門加強監管，相關監管部門組織涉事4S店、其背後的供應商以及消費者代表，共同參與多方協商會議，推動問題快速有效解決。同時建議監管部門應加強對汽車銷售行業的日常監管、風險排查和執法力度。對於存在資金鍊斷裂、經營不善等問題的4S店，應及時採取措施，對於有違法違規行為應予以嚴厲打擊和從重處罰。

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