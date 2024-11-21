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恐怖影片曝光！河北無牌私家車反覆輾壓倒地者 網友批故意殺人

香港01／ 撰文／盛昀
車輛示意圖。圖／ingimage
車輛示意圖。圖／ingimage

大陸媒體《瀟湘晨報》報導，11月20日有網民拍片稱，河北保定有一輛私家車反覆輾壓倒地者，影片中可以聽見有目擊者稱「壓了5次了，還來」。附近商戶稱確有此事，網友則懷疑是蓄意殺人。警方通報稱疑犯為一名32歲女子，已經主動投案。

影片顯示，事發地路邊有一家鞋店，一輛無牌白色私家車輾壓倒地者，另有影片顯示疑似同一輛私家車又從倒地者身上輾壓而過。影片中還能聽到有目擊者聲稱：「壓了5次了，還來」「瘋了，瘋了呀」。

據《瀟湘晨報》報導，事發於徐水區大王店鎮的S333道路上，距離大王店中學僅有幾百米的距離。附近一名商戶表示，事件發生在早上，當時他並不在現場，但回來後有多人向他說起此事。

不少網友指司機是蓄意殺人：「認真看了視頻，這是故意傷害罪，支持以故意殺人罪，破地公共安全罪起訴」「無論啥原因，也不能這樣幹。他死了？你還能活嗎？」「純粹的故意殺人，故意不懸掛號牌。故意殺人無疑。」

11月20日下午，河北保定徐水區公安分局發佈警情通報。通報稱：2024年11月20日9時許，我區大王店鎮發生一起刑事案件，致一人死亡。案發後，犯罪嫌疑人田某香 (女, 32歲 ) 到公安機關投案。目前， 案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》

公安 影片 死亡 殺人

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