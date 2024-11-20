隨機殺人頻傳 陸公安部長：在風險源頭防控上多出實招

面對近日隨機殺人事件頻傳，大陸公安部部長王小洪近日在遼寧調研時公開表態，要密切與有關部門協作配合，在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

據新華社，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪於18到19日，在遼寧調研化解矛盾糾紛、維護社會穩定工作。

期間，王小洪強調，公共安全機關要深入學習貫徹「習近平總書記重要指示精神」，密切與有關部門協作配合，在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質化解矛盾糾紛，並嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

王小洪還說，臨近年終歲尾，要依法嚴厲打擊電信網路詐騙等突出違法犯罪，常態化展開掃黑除惡，加強道路交通、大型活動等領域安全監管，強化安全生產隱患排查整治，努力創造安全穩定的社會環境。

據新華社，在調研期間，王小洪還到了地方的社區警務室，公安局情報指揮中心、偵查中心等，了解基層社區治理、矛盾糾紛調處、違法犯罪打擊整治及「專業+機制+大數據」新型警務運作模式等工作情形。

他強調，要依賴「專業+機制+大數據」新型警務運作模式，加速提升公安機關新質戰鬥力，提高風險主動發現預警、高效化解處置能力。

近日，大陸頻傳重大惡性的隨機殺傷事件，包括廣東珠海體育中心駕車撞人事件，釀35死43傷，及江蘇無錫工藝職業技術學院隨機砍人造成8死17傷後，又傳出廣東工業大學宿舍砍人案、湖南常德駕車衝撞人群等。

在此之下，事發後大陸各地政府均表態要提高見警率、排查高風險人員，中共總書記習近平也下達指示，要求各地區加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛。