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有夠囂張！殺父兇手出獄後 在受害者家門口擺席、放鞭炮慶祝

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，邀請了180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。（圖／截取自影片）
四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，邀請了180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。（圖／截取自影片）

四川綿陽一名男子李某爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門口大擺宴席18桌，鋪紅毯放鞭炮，邀請了180名親友慶祝，現場熱鬧非凡。李家人不得不在家門口擺上供桌，掛起父親的遺照，上香祭拜以此抗議。

河南日報集團旗下都市生活日報「大河報」報導，據李某描述，仇人出獄當天，在自己家門口鋪了紅毯，並大擺酒席18桌，邀請了全部的親朋好友，大概180名賓客前來參加接風宴。現場鞭炮齊鳴，熱鬧非凡，不知情的人甚至以為是在舉辦喜事。

然而李某與兇手的家僅相隔不到100公尺，18桌酒席從仇人家門口一直擺到了自家門口，他親眼目睹了這一令人憤怒的場景。

看到殺父仇人如此囂張地慶祝出獄，不以殺人為恥，他們家所有的親朋好友還很開心的喝酒吃肉，大聲喧嘩熱鬧非凡，李某和家人內心的傷痛再次被掀起。李某一家直接在家門口擺上了供桌，上面放上父親的遺照和貢品，開始給父親上香祭拜，以此表達抗議。

但是，李家人的行為反而讓仇人一家更亢奮了，聊天的聲音更大，每個人笑得更大聲，還繼續放鞭炮慶祝，氣得李某和妹妹紛紛在網上發聲，希望相關部門能處理。

隨後李某也發布影片講述兩家的恩怨始末，他15歲的時候，父親被鄰居雇兇殺害，在自家臥室出事，當時對方的手段殘忍，甚至準備潑汽油毀屍滅跡，幸好家人發現及時，才給父親留下全屍。案件發生後，兇手被依法判處長期有期徒刑。但他在獄中表現良好，20年後被刑滿釋放出獄。

案發後，鄰居被判有期徒刑，前段時間刑滿20年出獄，不曾想對方卻在家門口歡笑慶祝。

鎮政府對此回應，已現場制止並進行法制教育，雙方是鄰居，派出所已成立專班進行調解。

家人 紅毯 鄰居

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