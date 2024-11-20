快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

無差別殺人頻發 中國最高檢：危害校園安全零容忍

中央社／ 台北20日電

中國近日發生數起無差別殺人案件，中國最高人民檢察院檢察長應勇在19日召開的會議上再次強調，將從重懲治重大惡性犯罪，尤其是對危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

據中國最高檢官網消息，最高檢19日召開會議，強調要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。對重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪，必須態度堅決，堅決依法從重從嚴從快懲治，有力震懾犯罪。

會議上還要求，要在履職辦案中樹牢矛盾糾紛實質性化解理念，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，要及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，實際防止潛在隱憂變成現實風險、現實風險變成現實危害。

會議強調，校園安全攸關學生健康成長，攸關社會和諧穩定。對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」，協同相關部門做好校園周邊風險排查防控，全力維護校園及學生安全。

中國近日隨機殺人案件頻傳，繼11日發生35死的珠海汽車衝撞案後，江蘇無錫工藝職業技術學院16日又發生持刀殺人案釀8死，昨日又傳湖南常德一小學外有車輛衝撞人群，多名學生和成人受傷倒地。

在珠海汽車衝撞案發生後，應勇14日已率最高檢調研組至上海市檢察、公安機關進行調研，當時就強調要展開「矛盾糾紛大起底大排查」，加強風險源頭防控，嚴防極端案件發生。

校園安全 殺人 風險

延伸閱讀

湖南常德小學汽車衝撞案…嫌犯遭逮露詭笑 警方稱傷者無生命危險

報復社會事件頻傳 陸最高檢：對危害校園安全犯罪零容忍

珠海車惡意衝撞釀35死…陸「暴走團」再獲關注 珠海各區開始禁廣場舞

雲林校園暴力！2學生衝突 隔天家長開車闖校園毆打學生

相關新聞

月均新生兒不足5個！大陸西北這個縣急了 最高生育補貼給45萬

受到近年生育率下降影響，甘肅酒泉市肅北縣目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。日前推出「肅北縣優化生育政策促進人口增...

溫泉維修未公告…陸女跌入70度湯池嚴重燙傷 店家竟稱「她不小心」

河南洛陽日前發生一宗溫泉意外，一名女子在溫泉店員工的指引下來到維修中的湯池試水溫，不料滑倒掉入高達70℃的熱水中，僅2秒鐘便導致雙腿嚴重燙傷，皮膚剝落。該女子因此住院17天，醫療費用高達9萬多（人民幣，下同），但溫泉店家至今未賠償，並推責稱女子「不小心掉進去」。

天工機器人 陪跑北京亦莊馬拉松

北京亦莊半程馬拉松日前舉行，賽場上一位特殊的「助跑員」吸引了所有人的目光—一襲黑裝的人形機器人「天工」與9000多名跑者...

武漢電影文化 搭兩岸交流橋梁

秋高氣爽時節，兩岸青年親觸武漢。「我下飛機後、來到武漢，一路上都是驚喜。」亞洲大學副教授張建人表示，武漢是一個樞紐的位置...

中國「假山假城」日漸被唾棄 影響負面

中國旅遊景點近日持續出現「假問題」，繼深圳第一峰梧桐山一塊大石早前被人「發現」為「假石」外，湖南張家界一個旅遊古城也因為...

中日足球廈門再戰 挺日球迷被圍堵遭警察脫衣

世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。儘管中國足協發出「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。