傳有老人在廣州街頭揮刀 與警方對峙遭當場擊斃

中國再傳隨機傷人事件。根據網路訊息，1名老人昨天下午在廣州市西華路一家棋牌室前，向路人及獲報趕到的警察揮刀。在對峙下，這名揮刀老人被員警當場開槍，疑似已被擊斃。目前官方尚未通報此事，網路上相關消息則被封鎖。

根據X平台帳號「羅翔」及「李老師不是你老師」披露訊息，19日下午有數名中國民眾從不同角度，拍下了這名持刀老人與到場員警揮刀對峙，以及員警開槍擊倒老人和老人全身隨後被蓋上藍布並抬離的影像。畫面中，警方向老人開槍的槍響聲清晰可聞，也可清楚見到老人應聲倒地。

根據影像，案發地點是在廣東省廣州市荔灣區西華路的「爆棚棋牌室」前人行道上。中國網友表示，當地屬廣州市內的繁華地段，餐飲及各類商舖眾多，一旁是當地攤商雲集的西華肉菜市場。

影像中，這名持刀老人身形清瘦，蓄有灰白色長髮，身著格子條紋襯衫，情緒十分激動，周圍則有至少4名員警與他對峙，且已有員警掏出手槍指向他。這名老人一度持刀癱坐在地上，但隨後又站起來與員警高聲互嗆，員警即向他擊發3槍，老人當場倒地。

另一段從高處拍攝的畫面顯示，這名老人全身已被蓋上藍布，在員警監視下，由工作人員抬上急救用的擔架，一旁則有一輛救護車及數輛警車待命。這時，現場的人行道區域已禁止通行，但馬路上仍有許多車輛行駛。

截至發稿為止，廣州警方尚未通報此案，也未見中國媒體報導。至於中國網路，昨天至今雖有人詢問此事，但相關內容隨即被刪除。

此案發生的同一天早上，湖南省常德市永安小學發生駕車隨機衝撞學生及家長事件，當地警方事後指有人受傷但均無生命危險，並未說明事發原因，而駕車的39歲黃姓男子已當場被捕。

在此之前，江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院發生畢業生持刀隨機殺人案，導致8人死亡、17人受傷，據當地警方通報，作案的21歲徐姓嫌犯是該校今年度應屆畢業生，因對未能取得畢業證書及實習酬勞不滿而犯案。

11日晚間，62歲的樊姓嫌犯駕駛前一天才購入的越野車，駛入廣東省珠海市體育中心內高速衝撞，造成35人死亡、43人受傷，震驚中國社會，且驚動中共總書記習近平發出指示，廣東及其他地區為此加強人員密集處防控，並開始清查轄區內可能存在不穩定因素的各類人員。