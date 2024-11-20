快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

傳有老人在廣州街頭揮刀 與警方對峙遭當場擊斃

中央社／ 北京20日電

中國再傳隨機傷人事件。根據網路訊息，1名老人昨天下午在廣州市西華路一家棋牌室前，向路人及獲報趕到的警察揮刀。在對峙下，這名揮刀老人被員警當場開槍，疑似已被擊斃。目前官方尚未通報此事，網路上相關消息則被封鎖。

根據X平台帳號「羅翔」及「李老師不是你老師」披露訊息，19日下午有數名中國民眾從不同角度，拍下了這名持刀老人與到場員警揮刀對峙，以及員警開槍擊倒老人和老人全身隨後被蓋上藍布並抬離的影像。畫面中，警方向老人開槍的槍響聲清晰可聞，也可清楚見到老人應聲倒地。

根據影像，案發地點是在廣東省廣州市荔灣區西華路的「爆棚棋牌室」前人行道上。中國網友表示，當地屬廣州市內的繁華地段，餐飲及各類商舖眾多，一旁是當地攤商雲集的西華肉菜市場。

影像中，這名持刀老人身形清瘦，蓄有灰白色長髮，身著格子條紋襯衫，情緒十分激動，周圍則有至少4名員警與他對峙，且已有員警掏出手槍指向他。這名老人一度持刀癱坐在地上，但隨後又站起來與員警高聲互嗆，員警即向他擊發3槍，老人當場倒地。

另一段從高處拍攝的畫面顯示，這名老人全身已被蓋上藍布，在員警監視下，由工作人員抬上急救用的擔架，一旁則有一輛救護車及數輛警車待命。這時，現場的人行道區域已禁止通行，但馬路上仍有許多車輛行駛。

截至發稿為止，廣州警方尚未通報此案，也未見中國媒體報導。至於中國網路，昨天至今雖有人詢問此事，但相關內容隨即被刪除。

此案發生的同一天早上，湖南省常德市永安小學發生駕車隨機衝撞學生及家長事件，當地警方事後指有人受傷但均無生命危險，並未說明事發原因，而駕車的39歲黃姓男子已當場被捕。

在此之前，江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院發生畢業生持刀隨機殺人案，導致8人死亡、17人受傷，據當地警方通報，作案的21歲徐姓嫌犯是該校今年度應屆畢業生，因對未能取得畢業證書及實習酬勞不滿而犯案。

11日晚間，62歲的樊姓嫌犯駕駛前一天才購入的越野車，駛入廣東省珠海市體育中心內高速衝撞，造成35人死亡、43人受傷，震驚中國社會，且驚動中共總書記習近平發出指示，廣東及其他地區為此加強人員密集處防控，並開始清查轄區內可能存在不穩定因素的各類人員。

人行道 廣東 網路

延伸閱讀

影／小孩被控偷奶茶 廣州婦反痛毆飲料店店員：誰讓你放那？

最長的夏天 廣州今年已入夏235天創1961年以來新紀錄

追酒駕拒檢車！桃警副所長開槍意外擊斃女乘客 法院判無罪

以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官

相關新聞

月均新生兒不足5個！大陸西北這個縣急了 最高生育補貼給45萬

受到近年生育率下降影響，甘肅酒泉市肅北縣目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。日前推出「肅北縣優化生育政策促進人口增...

溫泉維修未公告…陸女跌入70度湯池嚴重燙傷 店家竟稱「她不小心」

河南洛陽日前發生一宗溫泉意外，一名女子在溫泉店員工的指引下來到維修中的湯池試水溫，不料滑倒掉入高達70℃的熱水中，僅2秒鐘便導致雙腿嚴重燙傷，皮膚剝落。該女子因此住院17天，醫療費用高達9萬多（人民幣，下同），但溫泉店家至今未賠償，並推責稱女子「不小心掉進去」。

天工機器人 陪跑北京亦莊馬拉松

北京亦莊半程馬拉松日前舉行，賽場上一位特殊的「助跑員」吸引了所有人的目光—一襲黑裝的人形機器人「天工」與9000多名跑者...

武漢電影文化 搭兩岸交流橋梁

秋高氣爽時節，兩岸青年親觸武漢。「我下飛機後、來到武漢，一路上都是驚喜。」亞洲大學副教授張建人表示，武漢是一個樞紐的位置...

中國「假山假城」日漸被唾棄 影響負面

中國旅遊景點近日持續出現「假問題」，繼深圳第一峰梧桐山一塊大石早前被人「發現」為「假石」外，湖南張家界一個旅遊古城也因為...

中日足球廈門再戰 挺日球迷被圍堵遭警察脫衣

世界盃足球亞洲區第3輪資格賽，中國與日本今晚移師廈門再戰。儘管中國足協發出「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。