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月均新生兒不足5個！大陸西北這個縣急了 最高生育補貼給45萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
甘肅酒泉市肅北縣目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。日前推出獎補辦法，符合條件的家庭可累計享受最高人民幣10萬元的補貼。圖為一名幼兒騎乘玩具車。路透
甘肅酒泉市肅北縣目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。日前推出獎補辦法，符合條件的家庭可累計享受最高人民幣10萬元的補貼。圖為一名幼兒騎乘玩具車。路透

受到近年生育率下降影響，甘肅酒泉市肅北縣目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。日前推出「肅北縣優化生育政策促進人口增長獎補辦法」符合條件的家庭可累計享受最高人民幣10萬元（新台幣45萬元）的補貼。

澎湃新聞報導，肅北縣去年還出現負增長，目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到5個。據肅北縣政府官網信息，2023年末全縣戶籍人口1萬2,657人。雖然目前還處於政策宣傳階段，相關部門尚未收到相關補貼申請，但已經有人諮詢獎補政策的具體細節。

肅北縣政府官網14日發布一篇文章稱，肅北縣近日公布「肅北縣優化生育政策促進人口增長獎補辦法」，符合條件的家庭可累計享受最高人民幣10萬元的補貼，通過「真金白銀」為生育二孩、三孩家庭帶來了實打實的支持。

「獎補辦法」還稱，肅北對生育二孩、三孩（包括多胎三孩以上）的家庭分3個年度進行獎勵，第一年每月分別發放人民幣1,000元、人民幣2,000元，第二年每月分別發放人民幣1,400元、人民幣3,000元，第三年每月分別發放人民幣1,700元、人民幣3,300元。

紅星新聞報導，肅北縣地處河西走廊西段，是甘肅省唯一的蒙古族自治縣、邊防縣和行政區劃為兩個獨立片區的縣，地處祁連山麓餘脈，是「絲綢之路」的重要節點縣。不過肅北縣地大人稀，面積約佔甘肅省總面積的六分之一，全縣常住人口只有1.5萬人左右。

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