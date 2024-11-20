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中國「假山假城」日漸被唾棄 影響負面

中央社／ 香港20日電
張家界「假古城」名為大庸古城，於2016年興建，開業3年乏人問津，至今變成「鬼城」，每天只賣出10餘張入場券。圖／取自澎湃新聞
張家界「假古城」名為大庸古城，於2016年興建，開業3年乏人問津，至今變成「鬼城」，每天只賣出10餘張入場券。圖／取自澎湃新聞

中國旅遊景點近日持續出現「假問題」，繼深圳第一峰梧桐山一塊大石早前被人「發現」為「假石」外，湖南張家界一個旅遊古城也因為是假的，乏人問津，以致母公司陷入破產邊緣。

明報今天轉述大陸消息報導，這個位於張家界的假古城名為大庸古城，由大庸古城發展有限公司投資人民幣24億元（下同，約新台幣107億元）興建，但開業3年乏人問津，至今變成「鬼城」，每天只賣出10餘張入場券，甚至未能完成整個項目的招商，拖累母企上市公司「張家界」陷入破產邊緣。

據報導，這個人造古城於2016年興建，2021年試營運，公司方面原先希望它可以成為「張家界中心城區的城市文化休閒新地標」，但開業以來遊客不多，今年上半年只有2300人購票。

報導表示，由於人流稀少，這個人造古城開業以來，景區內的商戶聯合起來拒交租金，聲稱「景區沒搞好」。

也因此，開發這個假古城的大庸古城發展有限公司上半年淨虧損6438萬元，至今累計虧損超過5億元。

報導指出，隨著大陸民眾的旅遊觀念轉變，人造景區愈來愈不受歡迎。

報導引述大陸相關訊息表示，當前大陸共有古鎮、古城2800座，其中僅33個屬於較好的5A級景區，這意味著大量古鎮知名度較低，並面臨高度同質化的問題。

上月底，深圳梧桐山山頂的一塊大石也被人「發現」原來是用磚塊、水泥和鋼筋假造的，引來不少網友譁然而不滿，有人質疑類似假東西「全國還有多少」。

雖然深圳有關方面聲稱建造假山時已作說明，不存在欺騙，但不少大陸網友表示，現場沒有說明標記，一般人難以知道內情，也認為山上不該有假東西，民眾的反應大大打擊了梧桐山作為深圳旅遊名山的形象。

深圳 破產

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