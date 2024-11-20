溫泉維修未公告…陸女跌入70度湯池嚴重燙傷 店家竟稱「她不小心」

河南洛陽日前發生一宗溫泉意外，一名女子在溫泉店員工的指引下來到維修中的湯池試水溫，不料滑倒掉入高達70℃的熱水中，僅2秒鐘便導致雙腿嚴重燙傷，皮膚剝落。該女子因此住院17天，醫療費用高達9萬多（人民幣，下同），但溫泉店家至今未賠償，並推責稱女子「不小心掉進去」。

根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，事發當日，女子在員工引導下來到一處湯池，伸腳試水時感覺水溫過高，試圖收回時不慎滑倒跌入池中。女子描述水溫高得「像燙豬毛的水一樣」，滑倒後雙腿皮膚迅速被燙掉，造成中度燙傷。

事後，店家表示事發湯池正在維修，水溫高達70多攝氏度，但因該湯池未張貼明確維修告示，導致遊客誤入。店方強調「大家都有責任」，並未承諾即時賠償，僅提及將與受害者家屬進行協商。

此回應引發受害者家屬和網民的不滿，認為維修池應該完全隔離或貼有明確標示，且員工不應指引遊客至危險區域，店家卻以「不小心」為由推卸責任，態度極不負責。

目前，事件仍在協商中，但受害女子的醫療費用全由其自行墊付，未獲店方補償。該事件再次引發對溫泉場館安全管理的關注，網民呼籲對相關單位展開調查，以杜絕類似事故再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》