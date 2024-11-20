天工機器人 陪跑北京亦莊馬拉松

北京亦莊半程馬拉松日前舉行，賽場上一位特殊的「助跑員」吸引了所有人的目光—一襲黑裝的人形機器人「天工」與9000多名跑者一起衝過終點線。

上午8點，亦莊半馬鳴槍開跑。身著五顏六色運動服的跑者從起點出發時，突然發現一個全身黑色、科技感十足的機器人站在了賽道旁。它不時揮動手臂，為選手加油助威。這台人形機器人是第一代「天工」，去年4月一亮相就備受關注，因為它實現了全球首例全尺寸純電驅人形機器人的擬人奔跑。在亦莊半馬賽道終點附近，它的「兄弟」--最新一代「天工」躍躍欲試。這位「天工」更魁梧，身高從1.63米「長」到了1.8米。

上午10點多，大批跑者逼近終點，新一代「天工」也從距離終點100米左右的位置步入賽道。只見它輕鬆邁步，奔向終點。賽道旁，觀眾們對著它高喊「加油」，見證著人形機器人與選手一起衝過終點的歷史性一幕。「誰能想像，我剛剛在為一台人形機器人加油！」一位志願者在微信朋友圈裡記錄下這一瞬間。

實測顯示，新一代「天工」平均時速能達到10公里，最高奔跑時速已提升至全球領先的12公里。

除了人形機器人，這場「科技馬拉松」還有眾多看點：跑在所有選手前面的兩輛白色領跑車，是早已在北京高級別自動駕駛示範區上路的無人駕駛汽車；無人駕駛巡邏車、無人駕駛售賣車、無人駕駛環衛車也「組團上崗」提供服務保障……。

在21.0975公里的比賽路線上，跑者途經中芯國際、北方華創微電子、通用電氣北京研發大廈、京東方、京東集團總部、小米產業園、集創北方等北京科技地標，最終抵達終點國家信創園。「一路跑下來，真切感受到了北京這座城市的科技範兒！」一位跑者興奮地表示。