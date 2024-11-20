武漢電影文化 搭兩岸交流橋梁

秋高氣爽時節，兩岸青年親觸武漢。「我下飛機後、來到武漢，一路上都是驚喜。」亞洲大學副教授張建人表示，武漢是一個樞紐的位置，未來可以成為中國大陸電影產業的重鎮。

日前，兩岸青年走訪了由國際電影巨星成龍擔任院長的成龍影視傳媒學院。充滿藝術氛圍的環境也深深吸引大家，其中，亞洲大學學生周玉霞被學校氛圍所震撼到，「自己本身很喜歡成龍的電影，現場看到他用過的道具、服飾，在搭上各種配置、美術畫面，我也會夢想自己有一天能在這邊工作或學習，可能也是做傳媒影視上一條很珍貴的道路。」

「來到成龍影視傳媒學院，會發覺太多高科技和現代技術都能融合在一起，這對學生的學習有很大幫助。」台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢指出，在這個數字化時代，無論是上山下海還是古今穿越，只要想到的都可以實現，現在的學生在學習電影時可以無限想像。

來自南華大學的陳芷瑜也表示，成龍影視傳媒學院的學生都很全能，除影像能力外，也具備一定的美術基礎，「讓我感到很神奇的是，他們的繪畫功力很強，作品都很漂亮且栩栩如生；如果有機會的話也會想來這邊學習，可以讓我吸收學習不一樣的知識和內容。」

「我覺得曇華林蠻有趣的，看到很多人穿漢服，感受到不一樣的文化。」此外，兩岸青年也漫步於最是人間煙火氣的曇華林，古色古香的建築排列在街道兩旁，像走進一幅歷史與現代交織的畫卷。陳芷瑜也提到，武漢天氣舒服，街道熱鬧繁華，「因為武漢的秋季很明顯，路上都有落葉紛飛的感覺，我也拍了很多照片當作紀念。」