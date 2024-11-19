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浙江諸暨傳重大刑案…警方懸賞搜山緝凶 知情人爆料：嫌犯殺妻分屍

中央社／ 台北19日電
大陸浙江省諸暨市一個村落傳出重大刑案，當地警方發出懸賞通告，並組織村民大舉搜山，抓捕在逃的徐姓犯嫌。圖／AI生成
大陸浙江省諸暨市一個村落傳出重大刑案，當地警方發出懸賞通告，並組織村民大舉搜山，抓捕在逃的徐姓犯嫌。圖／AI生成

中國接連爆發無差別攻擊事件之際，浙江省諸暨市一個村落傳出重大刑案，當地警方發出懸賞通告，並組織村民大舉搜山，抓捕在逃的徐姓犯嫌。據陸媒報導，他涉嫌殺人後分屍。今天消息傳出，引發中國社會關注。

據極目新聞，浙江諸暨市公安局16日發布懸賞通告稱，2024年11月15日下午4時許，諸暨市公安局應店街派出所接報一起「重大刑事案件」。經初步偵查，徐一平有重大作案嫌疑。

通告稱，徐一平，男，54歲，諸暨市應店街鎮紫閬村人。凡提供線索抓獲，獎勵人民幣3萬元（約新台幣13.5萬元），並附上徐一平的照片與外觀描述。

應店街派出所蔡警官今天表示，上述懸賞通告屬實，轄區有發生一起刑事案件，警方正在懸賞抓捕徐一平。

在某社群平台，有網友發布短影音顯示，多名當地村民手持棍棒，列隊整裝前往搜山。有人曬出懸賞通告，還有知情人士在評論區稱：「是抓殺人犯，還是極端性質的殺人。」

據報導，多名紫閬村村民證實徐一平為本村人，常年生活在村裡。一名同村的知情者表示，他所瞭解到的情況，徐一平殺了自己的妻子，並且進行碎屍。

對於犯嫌「殺妻、碎屍」的說法，諸暨市公安局一名工作人員表示，具體案情，需等犯嫌到案，調查清楚之後發布通報。

另據新京報，紫閬村村民表示，徐一平涉嫌殺人，村民在公廁發現「人體組織」後報警。

陸媒今天披露後，「浙江發生重大刑案」登上微博熱搜冠軍，引發大陸網友關注與議論。面對極端案件頻發，許多人嘆，現在社會戾氣太重了。

殺人

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