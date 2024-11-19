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湖南常德小學汽車衝撞案…嫌犯遭逮露詭笑 警方稱傷者無生命危險

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
湖南常德某小學門口19日發生撞人事件，湖南警方當日稍晚發布通報稱，肇事者已被抓獲，傷者目前均無生命危險。（圖／截取自路透視頻）
湖南常德某小學門口19日發生撞人事件，湖南警方當日稍晚發布通報稱，肇事者已被抓獲，傷者目前均無生命危險。（圖／截取自路透視頻）

湖南常德某小學門口19日發生撞人事件，湖南警方當日稍晚發布通報稱，肇事者已被抓獲，傷者目前均無生命危險，但當地官方尚未說明犯罪原因。

央視報道，湖南常德市鼎城區公安局19日發布警情通報稱，常德鼎城區玉霞街道雙潭路附近19日7時37分許，發生一起車輛撞人事件，傷者第一時間送往醫院救治，目前均無生命危險。

通報指出，肇事者是一名39歲的黃姓男子，已被抓獲。事件正在進一步調查處理中。

對於肇事原因，網上傳聞事件可能校園霸凌有關，有人指疑犯9歲兒子被同學打致睪丸破裂，但校方冷處理，才情緒崩潰犯案。有民眾拍到，疑犯被現場民眾制服拖走時，則露出詭異笑容。但確切犯罪動機未獲證實，湖南警方也還未對此公開說明。

大陸最高人民檢察院19召開會議，會上指出，要從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

近期大陸社會報復案件頻發，江蘇無錫工藝職業技術學院16日發生一起畢業生返校持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷; 12日珠海市發生一起犯罪嫌疑人駕車衝撞市民的重大惡性案件，致35人死亡、43人受傷。

小學 校園安全 死亡

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