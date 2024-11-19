曾遭警察毆打、逼搬家 白紙運動親歷者流亡也無悔：總有裂隙能發聲

美國之音報導，「白紙運動」兩週年紀念會17日在加州南灣舉行，這場紀念會邀請到兩位白紙運動親歷者前來分享，他們都表示，即使現在流亡海外也不後悔，並且對未來中國民主運動抱有期待。

原本在成都從事IT產業、白紙運動後搬到舊金山灣區的克里斯（Chris Zhang），他的反抗起源於彭立發在北京四通橋掛起的口號「不要核酸要吃飯，不要文革要改革，不要封控要自由，不要領袖要選票，不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」。

克里斯於2022年10月17日、18日將這口號與抗爭圖片透過蘋果的AirDrop傳送給成都地鐵上通勤的300多個陌生人。20日他就被人舉報，並遭警察毆打後被抓進成都市公安局軌道交通公安分局。

克里斯遭訊問超過24小時，被逼交出所有社群媒體和手機密碼，警察甚至以抓捕他的同性伴侶做威脅，並逼迫他錄認罪影片。

克里斯被釋放後仍遭警察逼迫辭職、搬家，他說，警察希望他「社死」。最後因當地政府把他列入重點人員名單，不讓他租屋，使克里斯決定逃離中國。

克里斯說，他後悔傳送AirDrop前沒有考慮好安全性，「但無論重來幾次，我相信白紙前後那一連串的抗議事件裡都會有我的身影吧，我認為，我無法保持有違良知的沈默。」

另一位親歷者傑克（Jack Wei）參與了成都的白紙抗議，他說，在遊行隊伍行進、呼喊口號的過程中感受到了自由。但隨後他在現場遭到警察毆打、抓捕、審訊。當時那個派出所還抓捕了40、50位白紙運動參與者。

後來傑克以學生身分來到舊金山，仍密切關注中國民主運動，他說，「如果讓我再次選擇的話，我依然會去參加白紙運動」。

報導指出，這場分享會中，他們也一起探討在威權體制下爭取權利的可能性。

克里斯說，雖然如今中國管控嚴格，「但即使在日益收緊的封鎖下，民眾也總能找到裂隙去發聲，白紙運動就是這樣發生的。」只是未來民主運動可能會以更隱晦，或是符號化的形式表達，如近兩年的萬聖節變裝。

傑克則表示，現在中國經濟急轉直下，發生許多社會事件，集體維權事件也層出不窮，「也許到某一天，像任志強這種體制內的人，能夠裡應外合，中國的民主化會到下一個篇章。」

美國之音採訪當地民主教育基金會的主席方政，他認為，中國問題最終要回到中國的本土，「最終的辦法是有這麼一批有思想、有準備、有勇氣、有擔當的人，他們最後能夠回到國內去，走到第一線去，走在這個中國民主轉型的道路的這個現場當中去發揮作用，那才是真正的會有巨大的作用。」