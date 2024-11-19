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陸女掉進溫泉雙腿皮2秒被燙掉！水池維修未標示 店家反怪她不小心

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名女子出遊泡溫泉，試水溫時遭到燙傷。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子出遊泡溫泉，試水溫時遭到燙傷。示意圖／ingimage

維修告示牌若標示不清，易生安全疑慮。中國大陸一名女子泡溫泉時被員工指引到維修中的湯池，然而該池卻沒有任何標示，女子試水溫時滑倒導致雙腿燙傷、住院多日，當事店家仍尚未賠償醫藥費。

根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，中國大陸一名女子出遊泡溫泉，在工作人員引導下來到湯池邊，伸出一隻腳試水溫時發覺太燙，「水溫特別高，高得就跟老家殺豬的時候、燙豬毛的那種水一樣燙」。然而女子想收回腳時不慎滑倒栽進水裡，僅2、3秒的時間，雙腿的皮都已經被燙掉了。

女子中度燙傷，住院17天，醫療費用高達9萬多人民幣（約新台幣40萬元），然而溫泉店家尚未賠償，目前都是女子自行墊付醫藥費。

當事店家經理受訪表示，當時有三個連在一起的溫泉池正在維修，水溫高達70多度，兩旁的池子都有貼上維修告示，女子正好去了中間的，認為是女子自己不小心掉進裡面，才導致這麼嚴重的燙傷，「大家都有責任，私下我們先去協商」。

店家回應引發女子家屬及網友不滿，認為是工作人員指引女子過去該水池，而不該讓遊客接觸到的池子又沒有明確標示，店家卻還推拖是女子「不小心」，非常不負責任。

溫泉 高溫

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