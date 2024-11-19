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20年資深員工上班睡覺遭開除！陸男告公司 一原因獲賠157萬

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名男子因上班睡覺被公司開除。示意圖／ingimage
中國大陸一名男子因上班睡覺被公司開除。示意圖／ingimage

每間公司對於員工行為都有不同程度的規範，不慎犯錯就可能受到懲處。中國大陸一名男子上班睡覺遭到開除，男子不滿告上法院，最終法院判定公司違法，需向男子支付賠償金。

根據江蘇廣播電視台《我蘇特稿》報導，一名男子日前上班時間在公司睡了約一個小時的覺，然而該公司的員工行為規範守則中，明確標示對於「上班時間睡覺、打牌、下棋、看電影、玩遊戲或從事其他不正當活動」等行為零容忍，一旦違反，不論職位高低均辭退或解聘，並不給予任何補償。因此該男遭到公司以「違反公司規定」為由開除。

男子認為公司違法解除勞動關係，提告公司要求賠償。法院審理認為，男子上班睡覺是初犯，且男子任職20幾年來多次被評為優秀員工，而他上班睡覺雖然違反員工守則，但對公司並沒有造成嚴重影響，也沒有因此引發相關損失。

法院表示，用人單位行使合約解除權，需以勞動者有違反規章制度的行為為前提，且該行為「必須達到嚴重程度」，從本案男子的動機、次數、影響、損失等各方面進行考量後，法院認為男子的行為屬於偶發性，且並未對公司造成不良影響，公司可用口頭警告、降職、罰款等漸進式的懲罰，並不能採用直接開除的行為，判定公司違法，需賠償男子35萬人民幣（約新台幣157萬元）。

上班族 提告

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