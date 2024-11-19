陸驚傳東北虎咬人 黑龍江：非必要不擊斃 除非正傷人

大陸黑龍江省勃利縣吉興鄉長太村村民在18日疑似被保育類動物東北虎咬傷，勃利縣林業和草原局當日稱正在追蹤東北虎，相關專家指出，「非必要情況下不會擊斃，除非它正在傷人。」

公開資料顯示，東北虎分布於亞洲東北部，即俄羅斯遠東地區和中國東北的吉林和黑龍江，也可能仍存活於北韓北部。由於棲息地被破壞與偷獵，世界上野生東北虎僅存約500多隻。目前列為中國國家重點保護野生動物名錄一級。

黑龍江「幸福勃利」在18日下午發出安全提示稱，18日6時許，勃利縣吉興朝鮮族滿族鄉長太村發現老虎行蹤。經現場初步覈實，一名村民左手部被老虎咬傷，目前正在醫療機構接受治療，傷者情緒穩定，生命體徵平穩。黑龍江廣播電視台《新聞夜航》在18日稍晚更新資訊稱，被東北虎咬傷老人左手保住了，只是骨折，無截肢風險。

對於東北虎傷人事件，黑龍江省林草局18日緊急召開東北虎保護工作會議，會議指出，隨著生態環境持續向好，黑龍江省各地東北虎出現頻次也逐漸增多。並稱高度重視這起東北虎傷人事件，第一時間派出專家隊伍，前往現地協助當地政府開展處置工作。

該會議也提出多點東北虎防範保護工作，包括：落實屬地政府、企業和單位東北虎等野生動物保護主體責任、加大宣傳力度、制定人虎衝突應急預案、組織人虎衝突安全培訓、做好應急資儲備與推進野生動物致害補償工作等。

事實上，自2004年以來，大陸東北地區如遼寧、吉林等地陸續發現東北虎蹤跡，黑龍江省雞西市密山市白魚灣鎮臨湖村在2021年4月23日發生一起東北虎傷人事件，造成一人受傷，進村老虎已被警方麻醉槍擊中後帶走，專家分析該東北虎可能來自俄羅斯，大陸官方隨後確定該虎名稱為「完達山1號」，後來被成功放歸自然，為首次大陸成功救護並放歸野生東北虎案例。