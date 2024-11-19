第10屆金飛燕大賽 武漢舉行頒獎典禮

11月17日，第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華暨頒獎典禮，在湖北經濟學院成功舉行。

本屆大賽以「窗外」為主題，首次將手機短視頻納入獎項，參賽人員從兩岸擴至海外。組委會介紹，「窗外」象徵突破與超越，承載情感寄託與思緒延伸，亦寓意兩岸青年打開內心窗籬，共創美好未來。

大賽作品徵集分設「從心開始、心心相印、心向未來」三個創作單元和「十年迴響」特別單元，引導參賽者緊扣「窗外」這一主題，圍繞兩岸風景、特色美食、民俗文化、科技發展、時尚潮流、創業成長等元素，全面傳播真實而鮮活的兩岸融合發展故事，展現兩岸青年心懷夢想、攜手向前的精神風貌。

2024年4月30日至9月30日作品徵集期間，共收到來自兩岸40多所大學、青年創作團隊、個人以及海外的參賽作品559件，其中17件來自台灣，數量與品質雙重飛躍，專業性、參與度、影響力全面提升。經兩岸專家評委評審，最終產生了46部入圍提名作品，從中評選出「金飛燕獎」作品1部、「銀飛燕獎」作品2部、「銅飛燕獎」作品3部，以及最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角、最佳女主角、最佳手機短視頻、最具潛力獎、最佳攝影獎、最佳音效獎、最具創新獎、最具網路人氣獎等獎項。

湖北省台辦主任程良勝在致辭中表示，希望青年朋友們以大賽為契機，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中來，成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者。湖北省委、省政府將始終秉承「兩岸一家親」理念，為兩岸青年相識相知、成長成才創造更好條件，搭建更廣闊的平臺。他誠邀廣大台灣青年朋友們到湖北學習、創業、就業、生活，一起分享湖北的發展機遇，在湖北追夢築夢圓夢，在交流中走近走親走好。

本屆大賽頒獎典禮舉辦期間，還同步舉行了第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽創作分享會，兩岸電影前輩和青年才俊匯聚一堂，以青年分享、大咖寄語的方式，交流創作心得，激蕩思維火花，為兩岸影視文化的交融注入了無限活力。除此之外，「潮起兩岸 江城影像」兩岸青年武漢文化行活動也同步啟動。

據悉，「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽自2014年創辦以來，已成功舉辦九屆，吸引兩岸100多所大學近萬名青年參與，累計徵集作品6000餘部，316部入圍爭輝，產生了一大批有品質、有溫度、有情懷的優秀作品。十年光影交織，兩岸青年以中華文化為根，以鏡頭為筆、影像為媒，展現了兩岸同胞在新時代背景下的希望與夢想、牽掛與惦念、回憶與鄉愁、收穫與感動。「金飛燕」大賽已不僅僅是一場賽事，它是兩岸青年締結情誼、共同傳承和弘揚中華文化的精神紐帶和交流平臺，成為兩岸文化交流的一張靚麗名片。