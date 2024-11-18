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江蘇職校殺人案 一補習班招生稱學歷重要挨轟

中央社／ 台北18日電
中國江蘇宜興昨天晚間發生一起校園持刀殺人案件，嫌犯因不滿未能拿到實習報酬與畢業證書，返回學校行兇，釀成8死17傷。示意圖。圖/AI生成
中國江蘇宜興昨天晚間發生一起校園持刀殺人案件，嫌犯因不滿未能拿到實習報酬與畢業證書，返回學校行兇，釀成8死17傷。示意圖。圖/AI生成

中國江蘇無錫工藝職業技術學院16日晚間發生隨機殺人案，釀8死17傷，震驚社會。然而，當地一家補習班老師竟在微信朋友圈上「招生」，說「殺的都是大專生，所以提升學歷很重要」，引來砲轟。這家補習班已發表道歉聲明，並開除涉案人員。

中國近期發生多起無差別殺人案，社會人心惶惶。港媒星島日報報導，在各界悼念死難者之際，蘇州一家補習班的一名老師在朋友圈嘲諷，「殺的都是大專生，所以提升學歷很重要，要保命就報名，領航專轉本（專科生轉大學生）值得信賴」。

由於這名老師的說法不恰當，引起外界批評，涉事的蘇州領航教育發布聲明，指出不當言論為個人行為，並對社會秩序造成不好的影響表達歉意。

聲明又稱，對於該員工的行為，公司已經對其進行教育和批評，經公司討論決定，將其開除即時生效。

中國江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生16日晚間疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人，造成8人死亡、17人受傷，徐嫌被當場逮捕。

殺人 補習

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