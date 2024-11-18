賭俠、賭神、賭聖拍攝地 東方公主號郵輪突發大火　

停泊在天津市濱海新區的「東方公主」號郵輪11月18日突發大火，明火已撲滅，火災未造成人員傷亡。「東方公主」號郵輪曾是有名的影視基地，經典港片《賭俠》、《賭神》、《賭聖》等都在郵輪上拍攝。

據極目新聞報導指出，網傳影片顯示，「東方公主」號郵輪被大火和滾滾濃煙所包圍。郵輪所屬公司之一的順天齋（北京）文化發展有限公司的負責人表示，火災發生在今日上午，由裝修作業不慎引發，但幸運的是火已被及時撲滅，且未造成任何人員傷亡。

周星馳、周潤發、劉德華等香港演員曾在郵輪上拍戲。

公開資料顯示，「東方公主」號郵輪建造於1967年，上面設有旅遊觀光、咖啡廳、海景客房等綜合設施，曾是一個有名的影視基地，《賭俠》、《賭神》、《賭聖》等周星馳、周潤發、劉德華主演的電影都在郵輪上拍攝。

「東方公主」號郵輪曾是東南亞一帶最豪華的賭船，被譽為「海上拉斯維加斯」，因「慕馬案」主角之一、前瀋陽市副市長馬向東一夜豪賭千萬而「名揚」全中國，2002年在因拖欠中國大陸海員工資而被廣州海事法院扣留，後來幾經易手，最終被天津市濱海新區國有資產投資經營公司買進，並於2002年12月25日落戶天津濱海新區。