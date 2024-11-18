珠海衝撞案採訪遭騷擾 美媒：駐中記者工作風險高

美國之音報導，日前英國和日本記者就珠海汽車衝撞案進行現場報導時，遭民眾阻撓，甚至被警察要求刪除影片，凸顯外媒在中國的新聞工作環境日益嚴峻。日前一項調查更顯示，有81%駐中記者曾遭遇騷擾或暴力對待。

11日珠海體育中心發生汽車衝撞案導致35死，英國廣播公司（BBC）駐中國記者麥迪文（StephenMcDonell）在體育中心前進行現場報導期間，突然遭一名沒有表明身分的男子阻撓及推撞，並嘗試用手遮擋鏡頭。

日本TBS駐中國記者室谷陽太也表示，他日前在體育中心現場拍攝期間，遭自稱是當地市民的人包圍，其後被帶到警局，並被迫刪除所有拍攝的影片。

無國界記者組織台北東亞辦事處倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）指出，自中共領導人習近平2012年上台以來，新聞自由受到了空前打壓。甚至可說是恢復毛澤東時代的媒體控制模式。近年新聞「紅線」激增，不只敏感話題，甚至自然災害、車禍或其他公共利益議題都受到當局的審查。

2024年無國界記者組織的世界新聞自由指數顯示，中國在180個國家中排名第172位，是世界上最大的「記者監獄」，目前關押124名獨立記者。

報導引述自由之家旗下的「中國異議監測」（ChinaDissent Monitor）資料庫研究主任史雷坦（KevinSlaten）表示，在中國擔任記者是高風險的工作，因為報導時不清楚中國政府是否會將事件定調為社會不穩定事件，只要中共認為事件有危害社會穩定或潛在政治風險時，會發動各種維穩機制，包括派出公安人員到現場、控制參與者或受害者親屬、審查網路上不符合官方論述的言論。

外媒記者的現場報導往往會遇到包括警察或便衣警察阻撓、騷擾、跟蹤和威嚇，甚至遭到官方暴力，比如2022年BBC記者報導上海街頭抗議時曾遭警察毆打與拘留。

「外國駐華記者協會」4月8日發布2023年中國媒體環境報告顯示，逾半數記者在採訪過程中被警察或其他官員阻攔，45%經歷過被不知名人士阻攔，37%因受官員壓力而取消採訪行程。更有高達81%駐中國記者曾遭遇干預、騷擾、暴力對待。

如上述BBC記者麥迪文被民眾阻攔，有網友在該影片下方留言指出該民眾是便衣執法人員，「他居然知道『採訪證』這個東西。無疑是警察或者公關部門的人，甚至連阻隔的話術都很清楚。」這位網友指出，該民眾遮擋鏡頭的干涉動作，以及詢問採訪證和要求記者「趕緊走」的語言，都是中國執法人員常用手段。

此外，中國官方對新聞的管控也影響民眾對外媒的態度，中國民眾不信任外國記者，認為外媒報導充滿偏見，因此不願配合媒體採訪。另一方面，中國民眾也擔心接受訪彩，會被公安找上門，甚至因「講太多」遭到拘留並起訴。