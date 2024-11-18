投資超過2億品質仍不佳 中國大陸吉林一滑冰館屋頂坍塌

中國吉林白城市一間滑冰館上午突然發生坍塌，疑似是施工品質不佳所致。陸媒報導，滑冰館投資超過人民幣5000萬元（下同，約新台幣2億2500萬元），事發未造成人員傷亡，但是當地已成立了事故調查組，進一步查處原因。

央視新聞報導，今早7時35分許，吉林白城市滑冰館屋頂發生「部分」塌落，未造成人員傷亡。目前，白城市官員及相關部門正在現場處置，並成立了事故調查組，進一步調查事故發生原因。

有工作人員介紹，事故原因初步判斷為屋頂鋼結構變形，施工品質可能存在一定問題所致。

社交媒體X平台「李老師不是你老師」帳號發布的影片顯示，建築物屋頂大面積的塌陷，整片屋頂不見，並且冒出濃濃白煙。拍片者說道，「這體育館是咋的了，是炸了還是塌了？」

陸媒極目新聞報導，2016年8月白城市政府曾經召開常務會議，當時指出，建設滑冰館將填補白城市沒有專業性滑冰館的空白。一定要堅持高標準設計，堅持「質量第一，安全為重，設施配套，確保安全」。

據白城市文化廣播電視和旅遊局2022年10月14日「關於白城市滑冰館建設項目竣工決算審計報告的整改報告」顯示，該項目實際完成投資5455萬餘元。該建設項目結算工程價款5965萬元，根據審計部門的審計，核減工程結算價款758萬元，最終共同認定工程結算價款為5206萬元。