全球輸氣量最大 中俄東線天然氣管道全線完工
大陸國家管網集團18日宣布，世界輸氣量最大、中國重要的能源大通道—中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前的準備階段。投產後，每年可滿足中國1.3億戶城市家庭一年的用氣需求。
據央視新聞報導，隨著江蘇省南通市中俄東線天然氣管道，兩根直徑近1.5公尺的管線焊接在一起，5,000多公里的中俄東線天然氣管線工程全線完工。
中俄東線天然氣管道工程北起黑龍江黑河，南至上海，是中國四大油氣戰略通道的重要一環。全線依北段、中段、南段分段建設。南段工程起自河北永清，止於上海，全長1,509公里，其中新建安平—泰興段及南通—甪直段管道共1,243公里，安平—泰興段管道已於2022年投產運行。本次完工的是中俄東線南通至甪直段工程，也是中俄東線的最後一段工程。
大陸國家管網集團東南專案籌備組副組長崔宗表示，2020年，中俄東線南段開始建設，加速推進各標段的施工進度，透過採取掘進方案的優化，和18米加長管的應用，中俄東線（南段）整體工期，比計劃工期提前七個月完成，為中俄東線全線的順利貫通投產奠定了堅實基礎。
目前，中俄東線黑龍江黑河至江蘇泰興各段管道相繼投產，預計今年底前實現全線貫通。截至目前，中俄東線已安全且平穩輸送天然氣超780億立方公尺。
崔宗表示，在面對複雜的施工條件和大口徑、大壁厚的施工要求下，採用了先進的焊接技術和設備，除連頭口採用組合自動焊接外，南段線路工程全部採用全自動焊接工藝，焊接一次合格率在98%以上。
中俄東線是中國首條採用1,422毫米超大口徑、X80高鋼級、12兆帕高壓力等級鋼管的管線。中俄東線全面推廣運用全自動化焊接、全自動超音波檢測、全機械化防腐補口等技術，在提升管道的焊接穩定性和品質的同時，提高了施工效率。
口徑之大、壓力之高、輸氣量之大，中俄東線多項數據堪稱世界之最。該管道是中國首條採用1,422毫米超大口徑、12兆帕高壓力等級的長輸天然氣管道。經測算，在12兆帕壓力下，一米長的管段容氣量為250立方米，相當於三口之家1年的用氣量。
管線全長5,111公里，北起黑龍江省黑河市，經9個省、自治區、直轄市，南至上海。其中新建管線3,371公里，鋼鐵總用量相當於280座艾菲爾鐵塔。
管道設計輸量380億立方公尺/年，是目前全球單管輸量最大的長輸天然氣管道。全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方米，可滿足1.3億戶城市家庭一年的用氣需求，每年可減少二氧化碳排放量1.64億噸，減少二氧化硫排放量182萬噸，為優化中國能源消耗結構、推動發展方式綠色轉型、協助實現「雙碳」目標做出重要貢獻。
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