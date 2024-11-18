台灣挺進世界12強棒球賽複賽 上海台人忙找機票赴東京應援

世界12強棒球賽台灣隊前進東京複賽，複賽將於21日起在東京巨蛋進行。旅居上海的台灣人同樣關心台灣隊的表現，並在確定晉級後詢問機票與門票，計劃前往東京應援。

世界12強棒球賽的分組賽進入尾聲，17日晚間台灣以11比3擊退澳洲，同時日本隊以7比6險勝古巴，提前確認台日攜手前進東京參加複賽。

不少在上海工作、讀書的台灣民眾同樣關注這場關鍵的比賽，在確認勝利並晉級後，大肆慶祝，在不同的社群平台上都可以看到分享喜悅的球迷所留下的文字。由於複賽是21日至24日舉行，剛好遇上週末，加上上海到東京的航程大約3個小時左右，相當快速、便利，因此也有人開始找機票、買門票，並詢問相關的細節，計劃到東京為台灣隊加油。

在上海的金融相關產業工作的陳先生是中信兄弟的球迷，今年中華職棒台灣大賽時曾經飛回台灣看球並為中信兄弟應援。他接受中央社採訪時坦言一開始對於台灣隊的陣容並不看好，於是原本已經打算「佛系看球」，但沒有想到表現卻超乎預期，而且每場比賽投打兩端都有發揮，令人相當驚喜。

在昨晚確定前進東京後，陳先生跟幾個朋友立刻開始著手研究機票、比賽門票與住宿，打算請假前往東京為台灣隊加油，同時也利用閒暇之餘在東京觀光旅遊。

身為中信兄弟的球迷，他對於曾頌恩、江坤宇讚譽有加，並期盼他們到了東京巨蛋後也能延續好表現。

在旅宿業服務的Emma最喜歡的球隊是富邦悍將，最喜歡的球員是在對日本一役擊出全壘打的捕手戴培峰。她告訴中央社，日前已經排定去日本看12強的複賽，原本只有預期會有日本隊的比賽，沒有想到還能看到台灣隊的比賽，「真的太幸福了」。

她提到，由於目前手邊沒有應援毛巾等物品，因此委託了要從台灣出發前往東京的朋友攜帶，希望屆時能一起讓「台式應援」響徹東京巨蛋。

一名在上海的航空業相關人士告訴中央社記者，從台灣拿下前兩勝開始，就陸續有一些客戶在詢問複賽期間上海飛東京的航班資訊，昨天晚間台灣確定進入複賽後，這類的詢問與訂票情形有明顯的增加，顯示許多台灣民眾相當關注台灣隊的表現。

他也提到，由於上海飛往返東京有不少紅眼航班可以選擇，因此利用週末前往東京進行三天兩夜或兩天一夜旅行的方式就受到許多人歡迎。這次也應該有不少球迷會採取這樣的方式，21日或22日凌晨從上海出發前去東京，25日凌晨從東京返回上海，接著再去上班。