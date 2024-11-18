快訊

「輸不起」拌麵停賣了！ 徐乃麟嘆：疫情市場變化太大

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延長3個月

12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

聽新聞
0:00 / 0:00

黑龍江傳老虎進村咬傷村民 家屬：手臂恐保不住了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（圖／截自影片）
黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（圖／截自影片）

黑龍江傳出老虎傷人事件。據山東濟南時報旗下新媒體《新黃河》報導，18日上午，黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村發生老虎進村傷人事件。一名老人手臂被咬傷，家屬稱，被咬的手臂大概是保不住了。

勃利縣委宣傳部門一名工作人員告訴新黃河記者，已接到吉興鄉有野生動物行蹤的報告，相關部門已經到達現場。當地一戶居民家中的監控視頻顯示，18日6時08分許，這位民眾住家的院子外傳出動物低沉吼叫聲，隨後一個大型動物的黑影從門外閃過。

監視器畫面顯示，一名男子告訴周圍的人：「來了一隻大老虎」。不久，一隻大型動物就從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑，影片裡不時伴有動物吼叫聲。

不過18日上午已經傳出有村民遭老虎咬傷。受傷村民家屬表示，他的父親當時在外散步，被老虎一把撲倒，摁在地上，老虎體型像小牛大小，他父親用手阻擋時，左手被咬得血肉模糊。

「家人先把父親送去七台河醫院，發現不行，又緊急送往佳木斯，被咬的手臂大概是保不住了。」

勃利縣委宣傳部門一名工作人員告訴《新黃河》，「我們接到的報告是吉興鄉有野生動物行蹤。相關部門已經到達現場，等調查核實了解清楚後，會發官方通報。」

另有媒體報導，長太村多個村民均表示聽說了此事，目前全都關門閉戶躲在家中。一村民稱，「群裡有通知，讓我們不要出門。我們這裡老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

延伸閱讀

骷髏手臂瘦到嚇人！ROSÉ逆襲「炸出雙下巴」雙層肉肉更可愛　難得變胖完全沒被罵

全乳切除術後手臂易「卡卡」 奇美醫教照護三部曲跨障礙

鄉下超狂阿嬤把老虎當寵物養？靠近看全笑瘋：這是收編到導彈了吧

25歲潮男刺青後手臂突長滿疹子 竟是這原因引起肉芽腫

相關新聞

全球輸氣量最大 中俄東線天然氣管道全線完工

大陸國家管網集團18日宣布，世界輸氣量最大、中國重要的能源大通道—中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前的準備階段。...

不只無錫校園8死17傷 廣州高校也濺血 網憂「炸藥桶點燃」

廣東珠海才發生撞人慘案，江蘇宜興無錫工藝職業技術學院16日晚傳隨機殺人致8死17傷。不到一天，位於廣州的廣東工業大學17...

無錫工藝職業技術學院8人命喪 江蘇書記：嚴懲兇手

廣東珠海一體育中心11日發生駕車衝撞事件，無錫工藝職業技術學院16日晚發生一名畢業生持刀返校造成8死17傷重大案件，隨後...

珠海衝撞、江蘇校園砍人…惡性事件不斷 官想堵民盼疏通

中國社會接連發生珠海汽車衝撞、江蘇校園持刀殺人等重大惡性社會事件，官方強調排查高風險群體，但民間則是呼籲給予不滿更多合法...

安徽舒城縣府大院火了 無門卡隨便進還可免費停車

安徽六安市舒城縣政府大院近日在網上「火了」，大院進出無門卡「隨便進」，自由停車不收費。一名舒城市民說：「從我記事起大門就...

「撞臉Kobe」 鄭欽文首次回應：某方面像 更多是精神像

中國網球明星鄭欽文17日一身白色西裝亮相上海參加活動，現場有觀眾提問，如何看待網上說她和NBA球星柯比布萊恩(Kobe ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。