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新屋成裝修工人「炮房」！屋主崩潰：房子不要了 逼裝修公司買屋

香港01／ 撰文：田中貴
屋主從監視器影片發現有裝修工人在其新居做出不雅行為，氣得要裝修公司把房子買走。（網上影片截圖）
屋主從監視器影片發現有裝修工人在其新居做出不雅行為，氣得要裝修公司把房子買走。（網上影片截圖）

新居裝修未入住，竟成為工人「炮房」？中國四川省有屋主透過監視器看看新屋裝修情況時，意外發現1名裝修工人竟帶女伴到其新屋內「激戰」，屋主看到影片後十分憤怒，直接在微信大罵裝修公司老闆，直指：「晦氣噁心，房子我不要了！」要求涉事裝修公司把房子買走作賠償。

裝修公司亦喊慘，表示會為屋主「求神拜佛」去掉晦氣，但屋主不接受，堅持要求要對方買走房子。裝修公司其後稱警方已介入，且與屋主達成和解，但未有透露詳情。

影片揭工人帶女伴到新屋就地激戰

據中國大陸媒體報導，該名屋主的新居要做裝修工程，他為了監督工程進度，所以在屋內設置了監視器，不料翻看片段時驚見有異，原來有裝修工人私下帶女子於房子內發生性行為。從影片中可見，該對男女在地板鋪上紙皮，然後開始就地大戰起來，畫面令人咋舌。

屋主：房子已成淫穢場所

屋主氣得直接把片段放上與裝修公司的共同群組內，大罵：「這是搞什麼飛機？」並要求負責人解釋清楚，指新買的房子已成淫穢場所，要求對方公司買下房子。雖然負責人嘗試安撫並承諾會核實清楚妥善處理，而裝修公司負責人更為了這件事去廟宇求「去晦氣」，表達誠意。惟屋主似乎還是不滿意，堅持沒有商量的餘地。

事件曝光後，引起網友熱議，其後裝修公司回覆稱，經警方介入，已和屋主達成和解，但未有透露詳情。

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文章授權轉載自《香港01》

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