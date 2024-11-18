古希臘文物展 明年亮相三星堆

近日，「古希臘的旅程」（暫定名）展覽合作宣布儀式舉行。希臘文化部與位於四川德陽的三星堆博物館、位於浙江杭州的良渚博物院在現場聯合官宣：「古希臘的旅程」展覽將於2025年4月至2026年3月間，分別在三星堆博物館和良渚博物院各展出半年。

據悉，展覽聚焦希臘重要考古遺址，精選各大遺址出土的重要文物，尤其是金器、青銅雕像等，與三星堆文物形成對話，充分展示雙方在文化、藝術、審美等方面的相似性和差異性。同時，最新採集的希臘考古遺址和文物等數字資源以及科技考古成果，也將首次亮相三星堆博物館。

希臘駐上海總領事Georgios Partheniou先生致辭時表示，此次展覽將為觀眾開啟一場身臨其境般古希臘奇妙文化之旅。這是雙方以各自豐富文化遺產為榮，本著對彼此文化傳統的深厚敬意，通力合作的成果。

三星堆博物館景區管委會主任范曉華說，文明因交流而多彩、因互鑒而豐富。本次展覽是三星堆新館開館後舉辦的第一個境外文物展，160餘件精美絕倫的金器、青銅雕像等文物，將講述希臘悠久的文明故事，推動更深層次、更高水準的文明交流互鑒。