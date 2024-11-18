明孝端皇后鳳冠冰箱貼 熱銷

一款冰箱貼悄然上架兩小時，賣出1700個；上市三個月，賣了近8萬個，帶火同系列文創銷售總額突破1000萬元人民幣，這個金額還不是真正市場需求量，而是受限於產能。中國國家博物館以明孝端皇后鳳冠為靈感設計的原創鳳冠冰箱貼，是近20年來該館當之無愧的銷冠，被大家稱為當下北京最想擁有的文創產品之一。

作為一款冰箱貼，它像個「巨人」，比多數冰箱貼大了足足一圈。國博經營開發部副主任廖飛笑言，鳳冠冰箱貼的開發是有「預謀」的。

去年夏天，文創團隊發現很多觀眾在社交媒體上曬出自己和孝端皇后鳳冠的合影。設計師靈光乍現—這款文物有「紅」的潛質，隨即啟動研發。

國博古代中國展廳裡，明孝端皇后九龍九鳳冠是目前唯一需要排隊欣賞的展品。鳳冠前部飾有九條金龍，口銜珠滴，下有八隻點翠金鳳，後部也有一金鳳，共九龍九鳳。社交媒體上，最時髦的打卡方式已經變成舉著購買到的鳳冠冰箱貼與鳳冠合影。

「重工，有面兒」「直擊心靈的中式審美」，觀眾給鳳冠冰箱貼貼了標籤。「好的文創自然就有受眾。這種對美的追求和期待，不能被辜負。誇張點說，我們一直追求極致的品質。」廖飛以最初上市的木質鳳冠冰箱貼設計過程舉例，3層木質材質疊加製作的「鳳冠」，可以散發出類似金屬的光澤，平面印製的珠粒甚至有裸眼3D感。「冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工黏貼，歪一點都會返廠。為了增添靈動感，帽翅改成了可以活動的。」

廖飛說：「冰箱貼工藝繁複，須在保證絕對品質的前提下，考慮提升產能，不能盲目追求虛火。」目前，冰箱貼日產能已經達到3000件左右，還在提速。

筆記本、化妝鏡、徽章、毛絨玩具、鑰匙扣、馬面裙、咖啡等10餘款鳳冠系列文創產品，也陸續上市。目前，鳳冠系列文創熱度還在不斷升溫，銷售額均超過或逼近100萬元。