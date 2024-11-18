明孝端皇后鳳冠冰箱貼 熱銷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
鳳冠木質冰箱貼。圖／本報北京傳真
鳳冠木質冰箱貼。圖／本報北京傳真

一款冰箱貼悄然上架兩小時，賣出1700個；上市三個月，賣了近8萬個，帶火同系列文創銷售總額突破1000萬元人民幣，這個金額還不是真正市場需求量，而是受限於產能。中國國家博物館以明孝端皇后鳳冠為靈感設計的原創鳳冠冰箱貼，是近20年來該館當之無愧的銷冠，被大家稱為當下北京最想擁有的文創產品之一。

作為一款冰箱貼，它像個「巨人」，比多數冰箱貼大了足足一圈。國博經營開發部副主任廖飛笑言，鳳冠冰箱貼的開發是有「預謀」的。

去年夏天，文創團隊發現很多觀眾在社交媒體上曬出自己和孝端皇后鳳冠的合影。設計師靈光乍現—這款文物有「紅」的潛質，隨即啟動研發。

國博古代中國展廳裡，明孝端皇后九龍九鳳冠是目前唯一需要排隊欣賞的展品。鳳冠前部飾有九條金龍，口銜珠滴，下有八隻點翠金鳳，後部也有一金鳳，共九龍九鳳。社交媒體上，最時髦的打卡方式已經變成舉著購買到的鳳冠冰箱貼與鳳冠合影。

「重工，有面兒」「直擊心靈的中式審美」，觀眾給鳳冠冰箱貼貼了標籤。「好的文創自然就有受眾。這種對美的追求和期待，不能被辜負。誇張點說，我們一直追求極致的品質。」廖飛以最初上市的木質鳳冠冰箱貼設計過程舉例，3層木質材質疊加製作的「鳳冠」，可以散發出類似金屬的光澤，平面印製的珠粒甚至有裸眼3D感。「冠上鑲嵌的「紅藍寶石」需要純手工黏貼，歪一點都會返廠。為了增添靈動感，帽翅改成了可以活動的。」

廖飛說：「冰箱貼工藝繁複，須在保證絕對品質的前提下，考慮提升產能，不能盲目追求虛火。」目前，冰箱貼日產能已經達到3000件左右，還在提速。

筆記本、化妝鏡、徽章、毛絨玩具、鑰匙扣、馬面裙、咖啡等10餘款鳳冠系列文創產品，也陸續上市。目前，鳳冠系列文創熱度還在不斷升溫，銷售額均超過或逼近100萬元。

冰箱 文創 設計師

延伸閱讀

2024世界旗袍皇后國際大賽完美落幕 品牌創辦人張莉緹感恩全員齊心

逆子殺母藏冰箱 同住伴屍3年！自首原因讓人心寒

最美皇后變大媽！秦嵐「濾鏡一關真實狀態全現形」老態盡顯嚇壞 凍齡模樣完全消失網傻眼

冰箱冷凍庫東西常放到過期？日收納專家推「聰明放法」再也不怕浪費食物

相關新聞

江蘇畢業生返校行凶 8死17傷

廣東珠海十一日才發生汽車衝撞人群造成卅五死慘劇，不到一周，再傳重大報復社會事件。央視報導，江蘇無錫宜興市公安局通報，十六...

雲南昆明一超市突塌陷 顧客母女雙雙墜河「喊救命沒人理」

中國雲南省昆明市一家超市日前發生地面塌陷，結果有顧客墜河，還有人腰椎骨折。這家超市已暫停營業，塌陷原因尚未公布

明孝端皇后鳳冠冰箱貼 熱銷

一款冰箱貼悄然上架兩小時，賣出1700個；上市三個月，賣了近8萬個，帶火同系列文創銷售總額突破1000萬元人民幣，這個金...

古希臘文物展 明年亮相三星堆

近日，「古希臘的旅程」（暫定名）展覽合作宣布儀式舉行。希臘文化部與位於四川德陽的三星堆博物館、位於浙江杭州的良渚博物院在...

兩岸微流行／內蒙沙漠光電長城 種電治沙

黃沙遮天日，飛鳥無棲樹，是人們對內蒙古沙漠過往的印象，但在庫布齊沙漠裡，一排排太陽能板整齊排列著，沙漠也能「種出」綠電，...

大陸接二連三報復社會案 官方想堵、民間盼根本上促進公平正義

中國社會接連發生珠海汽車衝撞、江蘇校園持刀殺人等重大惡性社會事件，官方強調排查高風險群體，但民間則是呼籲給予不滿更多合法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。