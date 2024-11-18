江蘇畢業生返校行凶 8死17傷

廣東珠海十一日才發生汽車衝撞人群造成卅五死慘劇，不到一周，再傳重大報復社會事件。央視報導，江蘇無錫宜興市公安局通報，十六日晚間，宜興無錫工藝職業技術學院發生一起持刀傷人案件，造成八人死亡、十七人受傷，犯罪嫌疑人被當場抓獲。

據報導，經初步調查，犯罪嫌疑人徐某金（男，廿一歲，該學院二○二四屆畢業生）因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿，便返校發洩行凶。徐某金對其犯罪行為供認不諱。目前傷員救治、善後處置、案件偵辦進行中。

社交平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」透露，網傳行凶者因被工廠拖欠薪資，加上每天上班十六個小時。此外，學校還不發畢業證書給他，導致其無法畢業。據稱行凶者曾表示「希望我的死可以推動勞動法進步」「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

香港明報報導，案發在十六日晚間六時卅分許，網上流傳多段現場影片顯示，案發後，在多處校道上、校內宿舍樓附近，有多人倒地或坐在地上等待救援，有些人一動不動。一名穿淺色裙女子倒地後，身上不斷流血，血液流淌出近十公尺遠路邊。

隨後多輛警車到場封鎖校門，一批警員進校搜索。另一段影片顯示，持刀男子在學校操場與警方對峙，幾名警員趁其側身之際撲上制伏，多名男學生見狀飛奔過去幫忙。報導稱，學生群組討論截圖顯示校內人心惶惶，有人稱「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去」。有人表示，凶手是躲在草叢中，見人經過就出來襲擊，還追到宿舍殺人。

江蘇省委書記信長星昨指示，要盡快查明案情，依法嚴懲凶手，並全面排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟，並在人員密集場所提高見警率。

此外，十七日又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。從「李老師不是你老師」發布的貼文與影片，現場血跡斑斑，有民眾倒在血泊中，傷勢不明。另一條影片顯示，學校保安、警員堵在一處房間外踹門，網傳凶嫌將自己鎖在宿舍房間內。昨截稿前，陸媒尚未報導相關訊息。