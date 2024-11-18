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兩岸微流行／內蒙沙漠光電長城 種電治沙

聯合報／ 記者陳宥菘
圖為庫布齊沙漠上的太陽能發電產業園。（中新社）
圖為庫布齊沙漠上的太陽能發電產業園。（中新社）

黃沙遮天日，飛鳥無棲樹，是人們對內蒙古沙漠過往的印象，但在庫布齊沙漠裡，一排排太陽能板整齊排列著，沙漠也能「種出」綠電，且規模逐漸擴大，官方計畫在二○三○年前築起一道長約四百公里、均寬約五公里的「光電長城」，以達成防沙治沙的功能。

庫布齊沙漠是大陸第七大沙漠，位於內蒙古鄂爾多斯市北部，總面積約一點四一萬平方公里。該項目位於庫布齊沙漠西側，總投資約人民幣一一五億元，規畫光電裝置總容量為十三百萬瓩（GW）。

在庫布齊沙漠內的朔方新能源大基地工程建設現場，上百台推土機在三萬畝流動沙丘上來回穿梭，工作人員透過鏟高填平的方式，將這裡落差達七十公尺的沙丘平整到落差不超過五公尺。現場負責人李金裕表示，計畫整體建設期約三年，共分為三期，占地約四十八點七萬畝，是大陸西北地區單體容量最大的太陽能發電基地。

在該基地幾十公里外，已有一座名為達拉特旗光電發電應用領先基地的「光電長城」。該基地從二○一七年開始建設，由十九點六萬塊光電板組成，已建成投產，每年可發綠電達廿億度，年節約標準煤炭六十八萬噸，年減量二氧化碳約一六五萬噸、粉塵四十五萬噸。

達拉特旗能源局行政審核辦公室主任李凱表示，防沙治沙與沙漠光電產業融合前景廣闊。光電板不僅能產綠電，還有防沙固沙作用。利用「板上發電、板下修復、板間種植」模式，治理沙漠面積達五萬畝。

內蒙古 長城

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