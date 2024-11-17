雲南昆明一超市突塌陷 顧客母女雙雙墜河「喊救命沒人理」
中國雲南省昆明市一家超市日前發生地面塌陷，結果有顧客墜河，還有人腰椎骨折。這家超市已暫停營業，塌陷原因尚未公布。
雲南電視台都市頻道報導，15日下午5時許，昆明市官渡區世紀城四方街一家零食超市地面發生塌陷。畫面顯示，這間超市所在的建築橫跨在一處河道上，與兩岸的建築相連。事發後，超市下方的河道上墜落了大量貨物和建材。
報導說，事後公安、應急、消防等部門到場處置，直至深夜11時許，現場仍處於封鎖狀態，有施工車輛來回工作。有目擊者稱，有人掉入塌陷處。
江西網路廣播電視台「都市現場」報導，落水的是一對母女，母親形容進店還不到5分鐘，就感覺像地震一樣，整個都塌陷，貨品把她們埋住，後來兩人掉到水裡。
這位母親說，喊了救命卻沒人理，因為大家都跑光了，後來是打手機給先生，然後報警才獲救。
湖北日報傳媒旗下的極目新聞今天報導，這家超市9日剛剛開幕，不到一星期便發生了事故。對方表示超市已暫停營業，何時恢復營業、塌陷原因等尚不清楚。
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