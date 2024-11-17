大陸接二連三報復社會案 官方想堵、民間盼根本上促進公平正義

中國社會接連發生珠海汽車衝撞、江蘇校園持刀殺人等重大惡性社會事件，官方強調排查高風險群體，但民間則是呼籲給予不滿更多合法的抒發空間，並根本上促進社會公平正義。

根據官方通報，11日發生在廣東省珠海市體育中心的汽車衝撞人群事件，釀35死43傷；江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院一名畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，16日憤而回校持刀殺人，造成8人死亡、17人受傷。在此之前，各地已有多起持刀傷人及衝撞事故。

中國官方管制相關新聞報導，在事件過去幾天後，主流媒體只剩相關地區市委或省委表態嚴查、嚴懲兇手的新聞發布，不過，網友仍透過未被刪文的自媒體及新聞留言發表感想。

微信公眾號「學人Scholar」13日刊發歷史學者、華東師範大學特聘教授許紀霖的文章，稱「這幾年整個中國社會都繃得太緊了」，「如今很多人都活得非常累、非常不容易，困在系統之中，心中的戾氣都比較重。社會要提供適當的安全閥，讓這些戾氣有合法的發泄空間，總是不讓發泄，就有可能蛻變為惡性爆發。」

他又說：「廣場舞也好，演唱會也好、COS（角色裝扮）也好，騎車夜行也好，都不妨視為溫和的安全閥通道，社會和政府應予以理性的理解和尊重。」對鄭州的大學生夜騎開封被禁、以及珠海事件後部分廣場舞遭禁，似意有所指。

微信公眾號「胖胖說他不胖」今天刊文，標題是「如果疏導不了老百姓的根源問題，怕是要人吃人了」。

針對江蘇宜興的校園殺人案，作者「胖胖」說，網上有消息指，這名持刀殺人的學生是因為考試沒過，沒能畢業，覺得自己是個「老實孩子」沒作弊才落得這樣的結局，加上出去打工又被拖欠工資，種種不平衡積壓在一起，最終化為怨恨和戾氣。

「胖胖」以自身對職業學院的瞭解說，現在很多學校跟工廠、公司等實習單位有合作協議，有的校長會透過安排學生實習拿回扣，是把廉價勞動力當商品倒賣。他接觸過的實習幼教老師，一個月薪資僅人民幣700元（約新台幣3080元），包吃住，實習3個月。甚至還有「零工資」的實習，且不包吃住。

他說，「歸根結底，當一個人在社會上感受不到愛與尊重，社會規則和道德約束對他來說也就失去了意義。」

今天，一篇原載於「江蘇師範大學學報（哲學社會科學版）」2019年第6期的舊文也被多個自媒體轉載，文章選取2015至2019年間的20起個體報復社會事件，從中發現一些行為特徵和規律。

文章說，個體報復社會事件的發生並非偶然，要從源頭上消除容易引起此類事件的結構性風險，首先就是要「促進社會公平正義」，深入推進民主法治建設和以就業、醫療、教育、社會保障等為主要內容的民生建設，縮小階層差距。

儘管各方呼籲要促進公平正義、給社會情緒適當宣洩，不過，近期多起事故發生後，中共江蘇省委書記信長星今天表示，「要全面細緻排查化解各類矛盾風險…要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高見警率、管事率、震懾力。」

而在珠海事件後，當地政府表示要加強對「四無」和「五失」人員全面排查；中共廣東省委常委會要求全面加強社會面治安防控，並加大警力投放，強化對人員密集場所的巡邏防控。