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「乘客如雞蛋撞鐵罐」北市公車車禍1死15傷 醫曝上車2招自保

昨才爆江蘇校園殺人案…廣州校園也傳持刀砍人！傷者倒血泊傷勢不明

中央社／ 台北17日電
中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。示意圖。圖/AI生成
中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。示意圖。圖/AI生成

中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。從X平台「李老師不是你老師」發布的貼文與影片來看，現場血跡斑斑，有民眾倒在血泊中，嫌犯疑似將自己反鎖在宿舍內。

中國近期發生多起無差別殺人案件，引發社會震驚。中國官方還未正式通報廣東工業大學的傷人事件，在X平台上的「李老師不是你老師」已發出多張照片與影片，現場的樓梯與走廊上留有大片血跡。

另有一張照片顯示，有一位民眾側身倒在血泊中，傷勢不明，另一人正查看他的狀況。還有一條影片顯示，學校保安、警方人員堵在一處房間外踹門，網傳消息稱兇嫌將自己鎖在宿舍房間內，不少學生在旁探頭觀看。

截至截稿前，中國媒體還未有報導相關訊息。

中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。圖／截自李老師不是你老師X平台
中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。圖／截自李老師不是你老師X平台

X 廣東 影片 校園 隨機殺人事件

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