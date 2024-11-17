昨才爆江蘇校園殺人案…廣州校園也傳持刀砍人！傷者倒血泊傷勢不明

中國江蘇宜興昨天晚間出現校園隨機殺人事件，今天又傳出位於廣州的廣東工業大學發生傷人事件。從X平台「李老師不是你老師」發布的貼文與影片來看，現場血跡斑斑，有民眾倒在血泊中，嫌犯疑似將自己反鎖在宿舍內。

中國近期發生多起無差別殺人案件，引發社會震驚。中國官方還未正式通報廣東工業大學的傷人事件，在X平台上的「李老師不是你老師」已發出多張照片與影片，現場的樓梯與走廊上留有大片血跡。

另有一張照片顯示，有一位民眾側身倒在血泊中，傷勢不明，另一人正查看他的狀況。還有一條影片顯示，學校保安、警方人員堵在一處房間外踹門，網傳消息稱兇嫌將自己鎖在宿舍房間內，不少學生在旁探頭觀看。

截至截稿前，中國媒體還未有報導相關訊息。