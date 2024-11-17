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江蘇校園傳持刀砍人釀8死17傷 當局：加強對困境人員救濟幫扶

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
江蘇無錫16日晚間傳出重大報復社會事件，一畢業生返校行兇，造成8人死亡、17人受傷。（圖／截自影片）
江蘇無錫16日晚間傳出重大報復社會事件，一畢業生返校行兇，造成8人死亡、17人受傷。（圖／截自影片）

廣東珠海市香洲區體育中心11日發生35人死亡的駕車衝撞事件，時隔不到一周時間，大陸就再傳重大傷人事件。無錫工藝職業技術學院16日晚間發生持刀傷人案件，造成8死17傷。對此，江蘇省委書記信長星指示，要盡快查明案情，依法嚴懲兇手，同時全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，並且在人員密集場所提高見警率。

據江蘇新聞微信公眾號消息，17日上午，信長星主持召開全省視訊會議，聽取案件處置進度情況匯報，進一步部署相關工作。信長星表示，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，該省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。要調集專家力量全力救治傷員，精準施治、精心護理，盡最大努力挽救生命，努力讓受傷者早日康復。

信長星續指，要悉心耐心做好傷亡及家屬安撫善後工作，對他們進行情緒疏導、心理撫慰，幫助解決實際困難。要加速案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威訊息，回應社會關切。

信長星強調，公共安全是最基本的民生。要認真學習貫徹中共總書記習近平對珠海駕車衝撞行人案件的重要指示精神和中共中央領導批示要求，從思想高度警覺，從工作舉一反三，補短板、強弱項、堵漏洞，更大力度統籌發展和安全。「要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。」

同時，信長星還說，要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高警示率、管事率、震懾力。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，以「時時放心不下」的責任感，把每一個領域、每一個環節的工作都抓緊抓實抓到位，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

據央視新聞報導，江蘇無錫宜興市公安局通報，「16日18時30分許，宜興『無錫工藝職業技術學院』發生一起持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷，犯罪嫌疑人被當場抓獲」。

社交平台X知名帳號《李老師不是你老師》16日貼文指稱，網傳行兇者因被工廠拖欠工資，並且每天上班16個小時。此外，學校還不給他發畢業證導致無法畢業。行兇者表示，「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要算清的」。

16日晚，江蘇無錫一名21歲男子闖入校園針對人群攻擊造成8死17傷。圖為宿舍內的學生害怕遭砍，躲在寢室內並用桌椅擋住門口。（圖／取自微博）
16日晚，江蘇無錫一名21歲男子闖入校園針對人群攻擊造成8死17傷。圖為宿舍內的學生害怕遭砍，躲在寢室內並用桌椅擋住門口。（圖／取自微博）

中共 廣東 校園安全 死亡

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