快訊

12強Live／搶4強門票關鍵一戰 郭俊麟扛先發對抗澳洲

北市公車追撞釀死傷…23歲女駕駛資歷不到1年 疑經驗不足「她也嚇到了」

男星被爆「一樓一鳳」買春 起因竟是惹怒小黃司機

聽新聞
0:00 / 0:00

不排除遭預謀投毒！陸廣州逾40隻狗疑中毒亡 嘔吐後亢奮失禁

中央社／ 台北17日電
中國廣東省近日在多個城市都發生寵物狗遭投毒遇害，目前已確認廣州就有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，不排除是有組織、有預謀的作案。示意圖／ingimage
中國廣東省近日在多個城市都發生寵物狗遭投毒遇害，目前已確認廣州就有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，不排除是有組織、有預謀的作案。示意圖／ingimage

中國廣東省近日在多個城市都發生寵物狗遭投毒遇害，目前已確認廣州就有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，不排除是有組織、有預謀的作案。

連日來，社交平台上陸續有廣州網友發文稱，自己養的狗被投毒遇害。

其中一名狗主人說，自己8日上午牽狗去廣州市荔灣區周門石桂里廣場草地玩，回來後就發現狗開始嘔吐。送到寵物醫院後，醫生剛開始以為是腸胃炎，但之後狗就開始亢奮、失禁，就知道是中毒了，最終沒能搶救過來。

狗主人們交流後發現，已知當天有4隻狗、1隻貓在上述草地玩過後中毒死亡。該草地的旁邊有一家幼兒園，若草地遭人投毒，對小朋友也有潛在威脅。

廣東省寵物行業協會16日透過微信公眾號發布通報稱，經初步統計，目前已確認有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，事件主要集中在11月8日前後。受影響地區包括廣州市多個區。

廣東省寵物行業協會工作人員告訴澎湃新聞，近期的狗疑似中毒事件分布範圍廣、涉及場所多，非常反常，不排除是有組織有預謀的作案。目前，大量狗主人已經報警。

該工作人員還表示，不只是廣州，佛山、東莞、珠海等周邊城市近期均發生了狗中毒事件。

廣東省寵物行業協會在通報中表示，已成立專項工作組，並與律師團隊合作，進行資訊的收集確認；並配合警方調查，共同推動案件的偵破。

中毒 寵物 廣東 死亡

延伸閱讀

小米、華為跨界 廣州車展對決 SU7 Ultra首度上秀

觀念翻轉！中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝

影／小孩被控偷奶茶 廣州婦反痛毆飲料店店員：誰讓你放那？

最長的夏天 廣州今年已入夏235天創1961年以來新紀錄

相關新聞

降薪的風颳向大陸橫店！臨演時薪僅55元 一杯奶茶都買不起

大陸經濟持續疲軟，不少公司行號近來相繼傳出裁員、減薪的消息，如今連臨演的收入也受到影響。成都傳媒集團旗下《紅星新聞》指出...

珠海開展拉網式排查整治行動 傳重點查4無、5失人員

據新京報報導，針對11日晚間發生在珠海市體育中心全民健身廣場健走步道的汽車衝撞事件，珠海市委常委會16日晚間召開會議提出...

不排除遭預謀投毒！陸廣州逾40隻狗疑中毒亡 嘔吐後亢奮失禁

中國廣東省近日在多個城市都發生寵物狗遭投毒遇害，目前已確認廣州就有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，不排除是有組織、有預謀的...

江蘇校園傳持刀砍人釀8死17傷 當局：加強對困境人員救濟幫扶

廣東珠海市香洲區體育中心11日發生35人死亡的駕車衝撞事件，時隔不到一周時間，大陸就再傳重大傷人事件。無錫工藝職業技術學...

江蘇21歲男返校園隨機殺人 當地政府將提高「見警率」

中國江蘇宜興昨天晚間發生一起校園持刀殺人案件，嫌犯因不滿未能拿到實習報酬與畢業證書，返回學校行兇，釀成8死17傷。中共江...

無錫校園也爆無差別殺人 技校生返校「見人就砍」8死17傷

中國再現無差別殺人。江蘇無錫工藝職業技術學院徐姓學生疑因未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，16日晚回校「見人就砍」，已造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。