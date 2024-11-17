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不排除遭預謀投毒！陸廣州逾40隻狗疑中毒亡 嘔吐後亢奮失禁
中國廣東省近日在多個城市都發生寵物狗遭投毒遇害，目前已確認廣州就有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，不排除是有組織、有預謀的作案。
連日來，社交平台上陸續有廣州網友發文稱，自己養的狗被投毒遇害。
其中一名狗主人說，自己8日上午牽狗去廣州市荔灣區周門石桂里廣場草地玩，回來後就發現狗開始嘔吐。送到寵物醫院後，醫生剛開始以為是腸胃炎，但之後狗就開始亢奮、失禁，就知道是中毒了，最終沒能搶救過來。
狗主人們交流後發現，已知當天有4隻狗、1隻貓在上述草地玩過後中毒死亡。該草地的旁邊有一家幼兒園，若草地遭人投毒，對小朋友也有潛在威脅。
廣東省寵物行業協會16日透過微信公眾號發布通報稱，經初步統計，目前已確認有超過40隻寵物狗疑似中毒死亡，事件主要集中在11月8日前後。受影響地區包括廣州市多個區。
廣東省寵物行業協會工作人員告訴澎湃新聞，近期的狗疑似中毒事件分布範圍廣、涉及場所多，非常反常，不排除是有組織有預謀的作案。目前，大量狗主人已經報警。
該工作人員還表示，不只是廣州，佛山、東莞、珠海等周邊城市近期均發生了狗中毒事件。
廣東省寵物行業協會在通報中表示，已成立專項工作組，並與律師團隊合作，進行資訊的收集確認；並配合警方調查，共同推動案件的偵破。
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