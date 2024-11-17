珠海開展拉網式排查整治行動 傳重點查4無、5失人員

據新京報報導，針對11日晚間發生在珠海市體育中心全民健身廣場健走步道的汽車衝撞事件，珠海市委常委會16日晚間召開會議提出，要開展風險源頭治理，全面加強社會面治安防控，紮實開展拉網式排查打擊整治行動，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，及時消除各類突出治安隱患，有力保障社會面安全。

據大陸官方發布的消息，珠海這起汽車故意衝撞事故共造成35死43傷。事件不僅震驚大陸社會，也引發國際對中國大陸近年來頻頻發生「報復社會事件」的關注。

報導稱，珠海市委常委會16晚間召開的這場會議要求，要集中優質醫療資源，竭盡所能讓每一位受傷者都得到最佳治療，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘，同時在保障好傷員和家屬身心健康的基礎上，妥善周到做好善後處置工作，努力幫助解決更多實際困難。

同時要高質高效推進案件偵辦，盡快查明案件真相，依法嚴懲兇手，實事求是發布案件信息，還群眾以公道，還社會以安定。

珠海市委常委會還提出，要進一步加強公共場所安全管理，突出人防、物防、技防相結合，落實人車分流和硬質隔離，升級安全基礎設施配置，全面提升維護公共安全效能。聚焦道路交通、工程建設、危化品、工貿、特種設備等重點行業領域，持續推進風險隱患排查整治，牢牢守住不發生重特大事故的底線。

鑒於近年來「報復社會事件」頻傳，網傳大陸各地目前正重點統計「四無」和「五失」人員。「四無」人員是指：無配偶無子女、無工作無穩定收入、無正法正常溝通交流、無房子車子等資產。

「五失」人員則是：投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常。

有大陸網友表示，聽社區工作人員說，近年「四無」人員和「五失」的規模在不斷擴大，這些人最大的特點是沒有「軟肋」，了無牽掛，是社區的重點關注對象。