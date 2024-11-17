快訊

12強賽／澳洲27歲右投扛對中華隊一戰 曾1年內2度TJ手術寫1%案例

對美軍購已讓兵力整建規畫缺前瞻性 怎交保護費給川普

高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

聽新聞
0:00 / 0:00

無錫24歲畢業生疑因拿不到畢業證書 返校行兇致8死17傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
江蘇無錫16日晚間傳出重大報復社會事件，一畢業生返校行兇，造成8人死亡、17人受傷。（圖／截自影片）
江蘇無錫16日晚間傳出重大報復社會事件，一畢業生返校行兇，造成8人死亡、17人受傷。（圖／截自影片）

中國大陸再傳重大報復社會事件。據央視新聞報導，江蘇無錫宜興市公安局通報：16日18時30分許，宜興「無錫工藝職業技術學院」發生一起持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷，犯罪嫌疑人被當場抓獲。

報導稱，經初步調查，犯罪嫌疑人徐某金（男，21歲，該學院2024屆畢業生）因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

社交平台Ｘ知名帳號《李老師不是你老師》稱，「網傳行兇者因被工廠拖欠工資，並且每天上班16個小時。此外，學校還不給他發畢業證導致無法畢業。

行兇者表示，「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。

香港明報報導，案發在16晚6時30分許，網上流傳多段現場短片顯示，案發後，在多處校道上、校內宿舍樓閘機等地，有多人伏地、坐在地上等待救援，有的一動不動。一名穿淺色裙女子倒地後，身上不斷流血，血液淌出近10米遠路邊。

隨後多輛警車到場封鎖校門，一批警員進校搜索。另一段短片顯示，一名持刀男子在學校操場與警方對峙，幾名警員趁其側身之際撲上制伏，多名男學生見狀飛奔過去幫忙。

報導稱，學生群組討論截圖顯示校內人心惶惶，有人稱「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去」。有人表示，兇手是躲在草叢中，見人經過就出來襲擊，還追到宿舍殺人。

據無錫工藝職業技術學院官網介紹，該校始於1933年創辦的江蘇省宜興初級陶瓷科職業學校，佔地近1,000畝。學校現隸屬江蘇省教育廳，是全日制普通高等學校，在校生1.2萬餘人。該校曾獲「江蘇省平安校園」榮譽稱號，目前也是大陸全國普通高校中華優秀傳統文化傳承基地（宜興紫砂陶）。

宿舍 職業

延伸閱讀

江蘇高校無差別砍人8死17傷 21歲男無法畢業及不滿實習報酬行兇

陸再現隨機殺人 江蘇宜興畢業生返校行凶釀8死

彰化二林五旬農婦被酗酒前夫殺害 鄰居揭行兇原因：護女心切

彰化二林爆疑似情殺案 五旬婦被西瓜刀砍十多刀送醫不治

相關新聞

無錫24歲畢業生疑因拿不到畢業證書 返校行兇致8死17傷

中國大陸再傳重大報復社會事件。據央視新聞報導，江蘇無錫宜興市公安局通報：16日18時30分許，宜興「無錫工藝職業技術學院...

江蘇高校無差別砍人8死17傷 21歲男無法畢業及不滿實習報酬行兇

珠海日前發生越野車撞死35人事件震驚社會，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）晚上又傳出無差別砍人案，…

陸再現隨機殺人 江蘇宜興畢業生返校行凶釀8死

中國繼珠海衝撞後又爆發隨機傷人致死案。江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿...

山西一國企聘總監學歷僅中學畢業 網：他爸是李剛？

山西晉中市左權縣一國企近日公開招聘工作人員的公示，引發網友熱議，在該公司招聘的四名工作人員畢業學校一欄，被聘為直播運營總...

珠海衝撞案致35死43重傷 陸檢察院批准逮捕「最高判死刑」

就11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生35人死亡的駕車衝撞案，珠海檢察院16日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對...

24名陸生偽造成績報考澳門科大 遭撤銷學籍

澳門揭露20多名大陸學生持假的香港DSE成績澳門科技大學，澳門方面宣佈撤銷持假學歷學生的學籍，香港教育說經核實後證實事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。